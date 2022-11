Armani erobert Düsseldorf: Rotes Riesenrad und Winterwelt mit Beauty Pop-up Store

Spannende Neuigkeiten von der Düssseldorfer Winterwelt am Corneliusplatz zwischen Königsallee und der Galeria: Mit dem Armani Beauty Pop-up Store zieht die italienische Luxusmarke vom 14. bis zum 27. November 2022 mit vielen kreativen Ideen direkt neben die Eislauffläche. Wir zeigen, was euch erwartet.

Armani beauty präsentiert euch einen exklusiven Pop-up-Store am Cornelius Brunnen direkt neben der Eislauffläche an der Königsallee. In einer winterlichen Redbox könnt ihr in die weihnachtliche Welt von Armani beauty eintauchen und euch von vielfältigen charmanten Aktionen bezaubern lassen.

Make-up, Parfüms und ein besonderer Foto-Hotspot

Auf der 50 Quadratmeter großen Erlebnisfläche, eingehüllt in einen winterlichen Schneezauber, zeigt die italienische Luxusmarke neben ausgesuchten Geschenkideen, festlichen Make-ups und exklusiven Duftklassikern jede Menge Überraschungen und Aktivitäten. An der Make-up-Bar verraten professionelle Armani Make-up-Artists persönliche Tipps für den perfekten Festtagslook und zaubern neben einem Lächeln auch direkt ein schnelles Fresh-up auf jedes Gesicht.

Besonders gelungen ist das vom Burgplatz bekannte „Wheel of Vision“ im Miniaturformat: Der Foto-Hotspot ist der perfekte Hintergrund für hinreißende Aufnahmen und zugleich absolut instagramable! An der Wrapping-Station werden sämtliche Einkäufe stilvoll verpackt und als Geschenk liebevoll in Szene gesetzt.

Wer auf der Suche nach dem perfekten Armani-Duft für sich oder seine Liebsten ist, wird an der interaktiven Fragrance-Bar fündig. Das umfassende Angebot aus beliebten Klassikern und begehrten Neuheiten lässt das Herz jedes Parfum-Liebhabers höherschlagen und bietet garantiert etwas für jeden Geschmack.

Armani Beauty Pop-up Store in Düsseldorf: Termin und Öffnungszeiten

Der Pop-up-Store von Armani beauty kann vom 14. bis zum 27. November am Cornelius Brunnen unmittelbar neben der Eislaufbahn an der Königsallee besucht werden.

Die Öffnungszeiten entsprechen denen des Weihnachtsmarkts:

Sonntag bis Donnerstag von 11 bis 20 Uhr

Freitag und Samstag von 11 bis 21 Uhr

„Wheel of Vision“ in Düsseldorf im Armani-Look

Zeitgleich lädt das in festlichem Armani-Rot angestrahlte und mit dem ikonischen Armani „A“ geschmückte Riesenrad auf dem Burgplatz während der zwei Wochen zu einer romantischen Fahrt in den Düsseldorfer Himmel mit spektakulärem Blick über die Stadt und den Rhein ein.