Armani beauty Pop-up-Store: Opening mit zahlreichen Celebrities – alle Fotos

Gerade rechtzeitig zur Vorweihnachtszeit eröffnete ganz in der Nähe der Eislaufbahn und des Weihnachtsmarktes an der Düsseldorfer Königsallee das italienische Luxus-Beauty-Brand „Armani beauty“ einen glamourösen Pop-up-Store direkt am Cornelius Brunnen. Anlässlich des offiziellen Openings am 14. November 2022 wurde der gestrige Abend in exklusivem Kreis mit zahlreichen Prominenten und Pressevertretern zelebriert, die sich in winterlicher Atmosphäre in feierliche Pre-X-Mas-Stimmung versetzen ließen.

>> Armani erobert Düsseldorf: Rotes Riesenrad und Winterwelt mit Beauty Pop-up Store <<

Unter den geladenen Gästen waren an diesem Abend viele bekannte Persönlichkeiten wie Schauspielerin Emilia Schüle, Unternehmerin und Choreografin Nikeata Thompson, die Fernsehmoderatorinnen Rabea Schif und Jana Azizi, die Models und Influencerinnen Scarlett Gartmann-Reus, Marlies Pia Pfeifhofer und Ira Meindl, Kunsthistorikerin und Digital Creator Patricia Wirschke sowie die aus den Medien bekannten „Meise Twins“ Julia und Nina.

Noch bis zum 27. November 2022 sind alle Besucher und Besucherinnen herzlich eingeladen, es den geladenen Gästen gleichzutun und sich in der 50 m2 großen Redbox verzaubern und inspirieren zu lassen. Eingehüllt in einem winterlichen Schneezauber, bietet die italienische Luxusmarke neben zahlreichen Geschenkideen, festlichen Make-ups und exklusiven Duftklassikern jede Menge Überraschungen und Aktivitäten.

Die Öffnungszeiten entsprechen denen des Weihnachtsmarktes: Sonntag bis Donnerstag: 11 bis 20 Uhr; Freitag und Samstag: 11 bis 21 Uhr.