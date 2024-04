Dieser Mann liefert genau die Musik, welche das Publikum hören will: Theo Fitsos ist einer der bekanntesten Kult-DJs der Landeshauptstadt, hat sich bereits auf der Rheinkirmes, im Stickum-Saal vom Uerige und an vielen weiteren Stellen einen Namen machen können. An diesem Samstag trommelte er seine Fans erneut zu einer Party, die noch lange von sich Reden machen lassen wird – wie auch die Fotos unseres Fotografen zeigen.

Doch das soll es noch längst nicht gewesen sein! Die „Alma Club Nacht“ soll künftig alle drei Monate stattfinden! Auf ein baldiges Wiedersehen – dann vielleicht sogar unter freiem Himmel? Theo Fitsos verrät uns erste Details!

