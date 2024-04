Nach dem Chateau-Rikx-Revival: Theo Fitsos und die "Alma Club Party"

Ob auf der Rheinkirmes, im Stickum oder bei der Senioren-Disco: Theo Fitsos weiß genau, was sein Publikum hören möchte. Für viele Düsseldorfer sind die Partys mit ihm Kult – das gilt auch für das ehemalige Chateau Rikx. Hier stand Theo bis 2020 an den Decks, die legendären Nächte vermissen bis heute viele. Kein Wunder also, dass die Revival-Party bei Alma Sports gut ankam. Fünf Monate später folgt jetzt ein weiteres Event: Am 13. April findet die „Alma Club Nacht“ mit Theo statt.

„Es wird keine offizielle Chateau-Rikx-Party, ich spiele auch etwas andere Musik“, erklärt der DJ im Gespräch mit Tonight News – nur um fünf Sekunden später zu erklären: „Ach, im Endeffekt wird es doch die gleiche Musik wie im Chateau Rikx, es kommen ja auch die gleichen Leute und die lieben diesen Mix.“

Ein Abend mit Theo Fitsos: „Es ist so, als ob man nach Hause kommt!“

Die Gäste sollen bei der „Alma Club Nacht“ das bekommen, was ein Abend mit Theo oft bedeutet: viel Spaß und Musik-Sets mit „Klassentreffen“-Charme. Oder anders gesagt: „Es ist so, als ob man nach Hause kommt!“ Diesen oder ähnliche Kommentare hört Theo oft nach den Partys und freut sich sehr darüber. „Ein größeres Kompliment kann es doch gar nicht geben!“

Die „Alma Club Nacht“ soll künftig alle drei Monate stattfinden, bei der Premiere am 13. April ist ein Überraschungsgast eingeplant. Theo verrät nur so viel: „Ich war Fanboy von ihm und fast vierzig Jahre später stehen wir zusammen am Regler.“

Nächste Chateau-Rikx-Revival-Party unter freiem Himmel?

Interessante Infos gibt es auch für die Fans des Chateau Rikx: Eine weitere Revival-Party sei vorstellbar – allerdings an einem ganz anderen Ort. „Vielleicht wird es ja eine große Open-Air-Sause“, mutmaßt Theo. Er ist mit Michael Quellhorst – dem ehemaligen Betreiber der Location – gut befreundet. Und orakelt weiter: „Wer weiß, was da noch kommt!“

Foto-Rückblick – so war die Chateau Rikx-Revival-Party im November 2023:

Und Theo wäre nicht Theo, wenn er nicht gleichzeitig selbst noch andere Überraschungen im Gepäck hätte. Vor kurzem machte er den Song „Stumblin‘ In“ in der aktuellen Remix-Version von Cyril zum Thema bei Facebook. Vorab: Theo bevorzugt das Original von Chris Norman und Suzi Quatro.

Und da er in den vergangenen Jahren mit Freunden wie Fotograf Frank Dursthoff und Ex-„Unter Uns“-Schauspieler Mars Saibert schon einige Songs wie „Last Christimas“ mit griechischem Touch oder „Dreiklangsdimensionen“ als Video neu rausgebracht hat, würde es uns nicht wundern, wenn hier etwas in Produktion ist. Vielleicht gibt es ja am Samstag bei Alma Sports bereits eine Kostprobe …

„Alma Club Night“ am 13. April 2024 bei Alma Sports (Willstätterstraße 50, 40549 Düsseldorf). Kostenfreie Parkmöglichkeiten sind vorhanden. Der Eintritt kostet 10 Euro, ab 21 Uhr geht es los.