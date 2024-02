Flugzeug nach Düsseldorf muss schwer beschädigt notlanden

Es muss das blanke Grauen für die Passagiere einer Embraer E195 gewesen sein, die am Sonntagabend (18. Februar) eigentlich von Belgrad (Serbien) nach Düsseldorf fliegen wollten. Beim Start der Air-Serbia-Maschine ging etwas gewaltig schief, sodass das Flugzeug wieder umkehren und schwer beschädigt notlanden musste. Was war passiert?

Air Serbia Embraer E195LR damaged after reportedly hitting runway equipment on departure from Belgrade Nikola Tesla Airport in Serbia. The aircraft made an emergency return landing shortly after takeoff. pic.twitter.com/X90wA8v0H0 — Breaking Aviation News & Videos (@aviationbrk) February 18, 2024

Der Flug JU324 von Air Serbia nach Düsseldorf (NRW) startete pünktlich an Gate C02 am Flughafen in Belgrad und rollte in Richtung Startbahn. Doch genau dann entschieden sich die Piloten für den Start nicht die volle Länge der Startbahn zu nutzen, sondern ab einem Punkt der Lande- und Startbahn loszurollen, ab dem eigentlich nur noch 1,3 Kilometer übrig waren. Insgesamt ist die Bahn 3,5 Kilometer lang. Sogenannte Intersections Takeoffs sind für gewöhnlich an der Tagesordnung. Doch am Sonntagabend wehte am Flughafen Belgrad laut dem Magazin „Aero Telegraph“ ein leichter Gegenwind.

>> Ab Dienstag streikt das Bodenpersonal auch in Düsseldorf – Flüge fallen aus <<

Belgrad: Air-Serbia-Flugzeug muss stark beschädigt notlanden

Dann das Dilemma: Das Flugzeug konnte nicht früh genug abheben. Die Folge: mehrere Kollisionen mit diversen Gegenständen am am Boden. Im Anschluss machte die Maschine Kehrt und flog in niedriger Höhe Warteschleifen über dem Airport. Erst eine Stunde nach dem missglückten Start notlandete die Maschine dann wieder auf der Startbahn. Dann wurde das Ausmaß des Unfalls sichtbar: ein großes Loch prangte auf der Rumpfverkleidung des Air-Serbia-Flugzeugs. Auch die Flügelvorderkante wurde stark beschädigt. Auch der Rumpf und der Hinterflügel waren hinüber.