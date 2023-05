Ärger in Düsseldorf: Demo vor Walid El Sheikhs Wunsch-Weinbar in Oberkassel

Zuletzt eröffnete Szene-Gastronom Walid El Sheikh die Fett-Weinbar in der Düsseldorfer Altstadt (Hunsrückenstraße 16). Das Konzept von ausgewählten Weinen, entspannter Atmosphäre in einem individuell gestalteten Interieur wird von Düsseldorfern und Touristen gut angenommen. Es vergeht kein leerer Abend in der Fett-Weinbar.

Elephant Bar, Boston Bar, Sir Walter, Mezcaleria Rojo, Paradise Now und Fett Weinbar: Walid El Sheikh hat mit seinen beliebten Lokalen in der NRW-Hauptstadt jede Menge zu tun. Der Workload hält den erfolgreichen Unternehmer aber offenbar nicht von einer weiteren Expansion ab. Sein Ideenreichtum wirkt grenzenlos. Wie die „Rheinische Post“ berichtet, plant der Geschäftsmann schon die nächste Location: eine Weinbar in Oberkassel.

Demo in Düsseldorf-Oberkassel wegen Walid El Sheikhs geplanter Weinbar

Anwohner in unmittelbarer Nähe des bislang noch leer stehenden Ladenlokals gehen jedoch schon jetzt auf die Barrikaden. Laut dem Blatt plagen die Oberkasseler Sorgen um zu viel Lärm und erhöhtes Verkehrsaufkommen durch die neue In-Bar. Auch habe man Angst, das betuchte Viertel könnte sich dadurch zu einer ähnlichen Partymeile wie die Altstadt verwandeln. An Muttertag (14. Mai) versammeln sich deswegen wütende Anwohner vor der Location. Auch die Polizei ist vor Ort.

>> Fett-Weinbar am Freitag: die schönsten Fotos <<

El Sheikh entwarnt: Es soll sich um eine „Weinbar zum gemütlichen Verweilen“ handeln. Anders als in der Fett-Weinbar in der Altstadt wolle man in Oberkassel auf laute Musik und wilde Partynächte verzichten. Warme Küche soll es ebenfalls nicht geben, dafür aber Wein begleitende Snacks wie Schinken und Käse. Und El Sheikh betont auch die Vorteile seiner möglichen Neueröffnung in Oberkassel: „Ich tue etwas gegen den Leerstand in der Stadt, schaffe Arbeitsplätze und biete den Mitarbeitern eine Perspektive. Und es ist ja auch so, dass mit einem guten gastronomischen Angebot die Lebensqualität hier steigen kann.“

Bislang hofft der Gastronom auf eine positive Rückmeldung zu seiner Bauvoranfrage. Gemeinsam mit einem Innenarchitekten möchte El Sheikh die Räumlichkeiten entsprechend seinen Vorstellungen umgestalten.