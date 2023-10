Schlösser zugeklebt: Unbekannte sabotieren potenzielle Weinbar von Walid El Sheikh

Es könnte nicht besser laufen für Szene-Gastronom Walid El Sheikh. Der gebürtige Düsseldorfer nennt fünf In-Bars in der Altstadt und ein Restaurant mit Bar und Club am Medienhafen sein Eigen. Und sein Imperium wächst: Aktuell plant er schon die nächste hippe Location HôtelHôtel im ehemaligen Benders Marie (Andreasstraße 13). Die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren (hier mehr zu der neuen Bar nachlesen). Außerdem wurde der studierte Schauspieler gerade vom Fizzz-Magazin als „Erfolgsgastronom des Jahres“ ausgezeichnet.

Und: Mit seinen erfolgreichen Gastronomiekonzepten will El Sheikh jetzt auch erstmals die andere Rheinseite erobern – und plant eine Weinbar in Oberkassel. An der Ecke Sonderburgstraße/Dominikanerstraße hat er ein leer stehendes Ladenlokal angemietet, das in Zukunft zum gemütlichen Weintrinken und Verweilen einladen soll. Doch nicht alle Anwohner des gut betuchten Düsseldorfer Stadtteils sind begeistert von der Idee. So gab es Beschwerden seitens der Bürger, die Angst vor zu viel Lärm oder Verkehr äußerten. Außerdem wolle man vermeiden, dass Oberkassel sich zu einer Partymeile wie die Altstadt entwickele.

>> Fett Weinbar: Walid El Sheikhs Vino-Bar im Location-Check <<

Während Walid El Sheikh noch auf die finale Baugenehmigung der Stadt Düsseldorf warte, sind wütende Weinbar-Gegner bereits jetzt zur Tat geschritten, um das Vorhaben des Gastronomen gewaltsam zu verhindern. „Am Donnerstag war ich mit meinem Innenarchitekten vor Ort und kam nicht herein“, erzählt El Sheikh uns am Telefon. Erst habe er gedacht, zum falschen Schlüssel gegriffen zu haben. Doch dann entdeckte er die fiese Sabotage: „Ein Schloss wurde mit Sekundenkleber zugeklebt. Bei der hinteren Tür wurde etwas abgebrochen“, heißt es weiter.

Wütend sei El Sheikh aber nicht: „Ich bin nicht sauer, nur ein bisschen enttäuscht, aber das wird mich natürlich auch nicht von meinen Plänen abhalten.“ Der Gastronom betont, weiterhin gesprächsbereit zu sein, um mit besorgten oder interessierten Anwohnern in den Dialog zu gehen. Ob er Anzeige erstatten will, ist noch nicht klar. El Sheikh: „Ich bespreche das mit der Polizei, ob das überhaupt Sinn macht. Ich möchte denen auch keine unnötige Arbeit machen.“