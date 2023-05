Fett Weinbar am Freitag, 12. Mai: guter Wein, beste Fotos

Beste Stimmung zum Wochenendauftakt in der Fett Weinbar. Foto: Tonight News / J. Sammer Da war die Stimmung gleich dreimal so gut. Foto: Tonight News / J. Sammer Viel Spaß mit unserer Galerie! Foto: Tonight News / J. Sammer Foto: Tonight News / J. Sammer Foto: Tonight News / J. Sammer Foto: Tonight News / J. Sammer Foto: Tonight News / J. Sammer Foto: Tonight News / J. Sammer Foto: Tonight News / J. Sammer Foto: Tonight News / J. Sammer Foto: Tonight News / J. Sammer Foto: Tonight News / J. Sammer Foto: Tonight News / J. Sammer Foto: Tonight News / J. Sammer Foto: Tonight News / J. Sammer Foto: Tonight News / J. Sammer Foto: Tonight News / J. Sammer Foto: Tonight News / J. Sammer Foto: Tonight News / J. Sammer Foto: Tonight News / J. Sammer Foto: Tonight News / J. Sammer Foto: Tonight News / J. Sammer Foto: Tonight News / J. Sammer Foto: Tonight News / J. Sammer Foto: Tonight News / J. Sammer Foto: Tonight News / J. Sammer Foto: Tonight News / J. Sammer Foto: Tonight News / J. Sammer Foto: Tonight News / J. Sammer Foto: Tonight News / J. Sammer Foto: Tonight News / J. Sammer

Beste Stimmung am Freitag in der Fett Weinbar: die zweite Mai-Woche ist rum, vor der Tür steht der Japan-Tag in Düsseldorf – jede Menge gute Gründe, um mal wieder mit besten Freunden zusammenzukommen und die Nacht zum Tag zu machen. Die Foto-Highlights gibt es in unserer Galerie.

Alle Party-Fotos aus Düsseldorf findet ihr hinter diesem Link:

>> Düsseldorf: Die aktuellen Partyfotos aus Sir Walter, Sub & Co. <<

Noch auf der Suche nach weiteren Events und Partys? Dann solltet ihr unbedingt mal hier vorbeischauen:

>> Düsseldorf: Die besten Wochenend-Tipps, Events und Freizeitangebote <<