Kö-Bogen-Tunnel in Düsseldorf ab Montagabend gesperrt

In der kommenden Woche steht Autofahrern in Düsseldorf eine nächtliche Sperrung des Kö-Bogen-Tunnels bevor. Von Montagabend, 15. April, bis Freitagmorgen, 19. April, finden routinemäßige Wartungs- und Instandsetzungsarbeiten statt.

Jeweils von 21 bis 5 Uhr morgens ist der Tunnel in beiden Richtungen für den Verkehr gesperrt, wie die Stadt in einer Mitteilung schreibt. Die Umleitung erfolgt über die Maximilian-Weyhe-Allee, Hofgartenrampe, Oederallee in den Rheinufertunnel beziehungsweise über die Jägerhofstraße, Jacobistraße, Tonhallenstraße und Oststraße in die Graf-Adolf-Straße. Von Süden aus geht es über die Karl-Rudolf-Straße, Oststraße, Tonhallenstraße und Jacobistraße auf die Jägerhofstraße.

Tiefgaragen für Autofahrer ebenfalls gesperrt

Besucher des Schauspielhauses sollten während der Sperrung auf öffentliche Verkehrsmittel oder andere Parkmöglichkeiten ausweichen. Die Tiefgarage Libeskind sowie die Tiefgaragen des Dreischeibenhauses und KII/Schauspielhaus sind während der Sperrzeiten ebenfalls nicht zugänglich.

Die Ein- und Ausfahrt der Tiefgarage Libeskind ist jeweils bis 21 Uhr möglich. Danach kann die Tiefgarage erst wieder ab 5 Uhr morgens verlassen bzw. befahren werden.

Zuletzt wurde die Oberkasseler Brücke für Vermessungsarbeiten gesperrt.