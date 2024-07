Düsseldorf: Belgische EM-Flut am Rhein – die Fotos vom Fan-Walk

Tausende von Fans in roten Trikots und mit schwarz-gelb-roten Fahnen verwandelten am Montagnachmittag den Düsseldorfer Rhein-Walk auf dem Weg in die Arena in ein rot-gelbes Meer. Mit lautem Gesang und ausgelassener Stimmung feierten die belgischen Anhänger ihr Team vor dem EM-Achtelfinale gegen Frankreich (Montag, 18 Uhr, Düsseldorf Arena).

Bereits gegen 14 Uhr versammelten sich die Fans am Rheinufer, um sich auf den Fan-Walk zur Arena einzustimmen. Mit Trommeln, Trompeten und Gesang sorgten sie für eine fröhliche Atmosphäre. Entlang des Weges zum Stadion wurden die „Red Devils“ von zahlreichen Schaulustigen bejubelt. Immer wieder bildeten sich Spontangesänge und kleine Feiern. Die Stimmung war ausgelassen und friedlich.

Wir haben die schönsten Momente vom Fanmarsch für euch in Fotos festgehalten.

Am Samstag, dem 6. Juli, steigt dann um 18 Uhr das letzte der insgesamt fünf EM-Spiele in der Düsseldorf Arena. Dann tritt England gegen die Schweiz im Viertelfinale an.

