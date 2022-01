Solche Videos gibt’s nur aus Las Vegas! Hier verprügelt Michael Jackson einen Touristen

Was in Las Vegas passiert, bleibt in Las Vegas! Diese alte Weisheit trifft es allerdings nur, wenn nicht zufällig jemand gerade seine Smartphone-Kamera draufhält, ein absurdes Szenario filmt und es anschließend auf Social Media verbreitet. Wrestling auf dem Las-Vegas-Strip – wer ist in Action? Hulk Hogan? The Rock? Bret Hart? Nein, Michael Jackson!

Dass in Las Vegas verrückte Dinge passieren, das ist längst bekannt. Allerdings geht es diesmal nicht um Casinos, leichtbekleidete Frauen oder kompletten Exzess, sondern um den „King of Pop“. Naja, auch Las Vegas schafft es nicht, Michael Jackson wieder auferstehen zu lassen.

Auf dem Las-Vegas-Strip zeigt aber ein Imitator, was in dem Spieler-Paradies alles möglich ist. Denn in 76 Sekunden lässt er keinen Zweifel daran, dass er den Spirit von Michael Jackson mit den technischen Kampffähigkeiten eines olympischen Ringers vereinen kann. Allerdings scheint der Hintergrund für diese Einlage nicht ganz so lustig.

Der Jackson-Doppelgänger war offenbar auf den Straßen unterwegs, um mit dem Outfit und seiner Darbietung des „King of Pop“ etwas Geld zu verdienen. Wie auf dem Video aber zu sehen ist, wird er dann von einem Mann angefangen. Der Tourist wirkt zugegebenermaßen nicht komplett bei sich, schlägt und tritt aber ziemlich wild um sich.

Michael-Jackson-Imitator ist auch Wrestler

Nachdem sich der Imitator erst zurückhält, verteidigt er sich nach einigen Angriffsaktionen des Mannes. Der Mann wird zu Boden gerungen und vom Jackson-Doppelgänger in einen Haltegriff gepackt. Damit hat der aggressive Mann offenbar nicht gerechnet. Was er vermutlich nicht wusste: In diesem Falle steckt hinter dem Michael-Jackson-Outfit Santana Jackson. Er arbeitet ebenfalls als Wrestler. Das macht er unter dem Namen „Mr. Moonwalk DDT“ – auch im Ring ist er im Outfit von Michael Jackson aktiv.

>> Der King of Pop lebt! Michael Jackson ist jetzt Wrestler in Las Vegas <<

Und der Tourist? Er ist nicht nur ziemlich wehrlos, sondern sieht dabei komplett überrumpelt aus. Nach rund einer halben Minute lässt der „King of Pop“ von ihm ab. Mittlerweile hat sich eine Menschenmenge um die beiden versammelt, um sich das absurde Schauspiel aus der Nähe anzuschauen.

Als der Tourist wieder aufsteht, macht er immer noch einen ziemlich irritierten Eindruck. Vermutlich hatte er, als er morgens aufgestanden war, auch nicht damit gerechnet, heute von Michael Jackson verdroschen zu werden. Santana Jackson ist übrigens Bestandteil der „Michael Jackson Tribute Show“, die regelmäßig in Las Vegas stattfindet.

