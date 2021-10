Für Kampfsport-Fans ist die UFC längst kein Geheimtipp mehr. Die spektakulären MMA-Kämpfe haben dem Boxsport in den vergangenen Jahren mehr und mehr das Wasser abgegraben. Weltweit steigt das Interesse an der UFC immer mehr. Auch in Deutschland.

Es gibt zahlreiche Gewichtsklassen und diverse Events in der UFC. Da kann man schon mal schnell den Überblick verlieren. Damit euch das nicht passiert, geben wir euch hier einen Überblick über die wichtigsten anstehenden Events, Termine und Kämpfe mit den größten Stars in der UFC.

>> UFC: Die aktuellen Rankings aller Gewichtsklassen – mit den Champions <<

Die Fights könnt ihr alle live beim Streaminganbieter DAZN anschauen, auch die Highlights sind dort nach den Kämpfen verfügbar.

>> UFC – alle Infos zum größten MMA-Verband der Welt und seiner Geschichte <<

Das sind die anstehenden Events:

UFC Fight Night

Hauptkampf: Aspen Ladd – Norma Dumont (Federgewicht)

Datum: Samstag, 16. Oktober, 22 Uhr (MESZ)

Ort: Las Vegas (UFC Apex)

TV/Stream: DAZN

UFC Fight Night

Hauptkampf: Marvin Vettori – Paulo Costa (Mittelgewicht)

Datum: Samstag, 23. Oktober, 22 Uhr (MESZ)

Ort: Las Vegas (UFC Apex)

TV/Stream: DAZN

UFC 267

Hauptkampf: Jan Blachowicz – Glover Teixeira (Leichtschwergewicht)

Datum: Samstag, 30. Oktober, 20 Uhr

Ort: Abu Dhabi (Etihad Arena)

TV/Stream: DAZN

>> UFC 267: Alle Infos zu Event, Fightcard und Übertragung <<

Vergangene Events

UFC Fight Night

Hauptkampf: Marina Rodriguez – Mackenzie Dern (Strohhalmgewicht)

Datum: Samstag, 9. Oktober, 22 Uhr (MESZ)

Ort: Las Vegas (UFC Apex)

TV/Stream: DAZN

UFC Fight Night

Hauptkampf: Thiago Santos – Johnny Walker (Leichtschwergewicht)

Datum: Samstag, 2. Oktober, 22 Uhr (MESZ)

Ort: Las Vegas (UFC Apex)

TV/Stream: DAZN

UFC 266

Hauptkampf: Alexander Volkanovski – Brian Ortega (Federgewicht)

Datum: Sonntag, 26. September, 4 Uhr (MESZ)

Ort: Las Vegas (T-Mobile-Arena)

TV/Stream: DAZN überträgt ab 4 Uhr live

UFC Fight Night

Hauptkampf: Anthony Smith – Ryan Spann (Leichtschwergewicht)

Datum: Samstag, 18. September, 22 Uhr (MESZ)

Ort: Las Vegas (UFC Apex)

TV/Stream: DAZN

UFC Fight Night

Hauptkampf: Derek Brunson – Darren Till (Mittelgewicht)

Datum: Samstag, 4. September, 22 Uhr (MESZ)

Ort: Las Vegas (UFC Apex)

TV/Stream: DAZN

UFC Fight Night

Hauptkampf: Edson Barboza – Giga Chikadze (Federgewicht)

Datum: Sonntag, 29. August, 0 Uhr (MESZ)

Ort: Las Vegas (UFC Apex)

TV/Stream: DAZN

UFC Fight Night

Hauptkampf: Jared Cannonier – Kelvin Gastelum (Mittelgewicht)

Datum: Sonntag, 22. August, 4 Uhr (MESZ)

Ort: Las Vegas (UFC Apex)

TV/Stream: DAZN

UFC 265

Hauptkampf: Derrick Lewis – Ciryl Gane (Schwergewicht)

Datum: Sonntag, 8. August, 4 Uhr (MESZ)

Ort: Houston (Toyota Center)

TV/Stream: DAZN

UFC Fight Night

Hauptkampf: Uriah Hall – Sean Strickland (Mittelgewicht)

Datum: Sonntag, 1. August, 3 Uhr (MESZ)

Ort: Las Vegas (UFC Apex)

TV/Stream: DAZN

UFC Fight Night

Hauptkampf: Cory Sandhagen – T.J. Dillashaw (Schwergewicht)

Datum: Sonntag, 25. Juli, 4 Uhr (MESZ)

Ort: Las Vegas (UFC Apex)

TV/Stream: DAZN

UFC Fight Night

Hauptkampf: Islam Makhachev – Thiago Moises (Leichtgewicht)

Datum: Sonntag, 18. Juli, 0 Uhr (MESZ)

Ort: Las Vegas (UFC Apex)

TV/Stream: DAZN

Hauptkampf: Dustin Poirier – Conor McGregor (Leichtgewicht)

Datum: Sonntag, 11. Juli, 4 Uhr (MESZ)

Ort: Las Vegas (T-Mobile Arena)

TV/Stream: DAZN

>> UFC 264: Beinbruch! Conor McGregor gibt gegen Dustin Poirier auf <<

UFC Fight Night

Hauptkampf: Ciryl Gane – Alexander Volkov (Schwergewicht)

Datum: Samstag, 26. Juni, 22 Uhr (MESZ)

Ort: Las Vegas (UFC Apex)

TV/Stream: DAZN

UFC Fight Night

Hauptkampf: Chan Sung Jung – Dan Ige (Federgewicht)

Datum: Sonntag, 20. Juni, 1 Uhr (MESZ)

Ort: Las Vegas (UFC Apex)

TV/Stream: DAZN

Hauptkampf: Israel Adesanya – Marvin Vettori (Mittelgewicht)

Datum: Sonntag, 13. Juni, 4 Uhr (MESZ)

Ort: Glendale (Gila River Arena)

TV/Stream: DAZN

>> UFC 263: Israel Adesanya verteidigt Mittelgewichts-Titel gegen Marvin Vettori <<

UFC Fight Night

Hauptkampf: Jairzinho Rozenstruik – Augusto Sakai (Schwergewicht)

Datum: Sonntag, 6. Juni, 1 Uhr (MESZ)

Ort: Las Vegas (UFC Apex)

TV/Stream: DAZN

UFC Fight Night

Hauptkampf: Rob Font – Cody Garbrandt (Bantamgewicht)

Datum: Sonntag, 23. Mai, 1 Uhr (MESZ)

Ort: Las Vegas (UFC Apex)

TV/Stream: DAZN

UFC 262

Hauptkampf: Charles Oliveira – Michael Chandler (Leichtgewicht)

Weiteres Highlight: Tony Ferguson – Beneil Dariush (Leichtgewicht)

Datum: Sonntag, 16. Mai, 4 Uhr (MEZ)

Ort: Houston (Toyota Center)

TV/Stream: DAZN

>> UFC 262: Oliveira gegen Chandler – Datum, Fightcard und Übertragung <<

UFC Fight Night

Hauptkampf: Marina Rodriguez – Michelle Waterson (Frauen – Fliegengewicht)

Datum: Sonntag, 9. Mai, 2 Uhr (MEZ)

Ort: Las Vegas (UFC Apex)

TV/Stream: DAZN

Der Hauptkampf der UFC Fight Night am 9. Mai zwischen Marina Rodriguez und Michelle Waterson ging über die volle Distanz. Am Ende siegte Rodriguez nach Punkten. Wie die restlichen Kämpfe ausgingen, erfahrt ihr hier.

>> Fotos: Conor McGregor feiert bei UFC 246 furioses Comeback <<

UFC Fight Night

Hauptkampf: Dominick Reyes – Jiri Prochazka (Halbschwergewicht)

Datum: Sonntag, 2. Mai, 4 Uhr (MEZ)

Ort: Las Vegas (UFC Apex)

TV/Stream: DAZN

Jiri Prochazka war der Mann des Abends am 2. Mai in Las Vegas. In der zweiten Runde knockte der Tscheche seinen Gegner Dominick Reyes aus und feierte damit seinen 28. MMA-Sieg. Die restlichen Ergebnisse des Abends gibt es hier.

UFC 261

Hauptkampf: Kamara Usman – Jorge Masvidal (Weltergewicht-Titelkampf)

Weitere Highlights: Zhang Weili – Rose Namajunas (S trohhalm-Titelkampf der Frauen) und Valentina Shevchenko – Jessica Andrade (Fliegengewicht-Titelkampf der Frauen)

Datum: Sonntag, 25. April, 4 Uhr (MEZ)

Ort: Jacksonville (VyStar Veterans Memorial Arena)

TV/Stream: DAZN

Nachdem sich Kamaru Usman und Jorge Masvidal schon 2020 bei UFC 251 gegenüberstanden – damals war Masvidal spontan für den damals an COVID-19 erkrankten Gilbert Burns eingesprungen – verteidigte Usman auch 2021 bei UFC 261 seinen Weltergewicht-Titel. Erneut war Masvidal chancenlos: Schon nach Minute 1:02 in der zweiten Runde war der Kampf durch K.o. entschieden. Alle Infos zum Kampf und den restlichen Fights bei UFC 261 findet ihr hier.

UFC Fight Night

Hauptkampf: Marvin Vettori – Kevin Holland (Mittelgewicht)

Datum: Samstag, 10. April, 21 Uhr (MEZ)

Ort: Las Vegas (UFC Apex)

TV/Stream: DAZN

Eigentlich sollte Darren Till gegen Marvin Vettori kämpfen, doch der Brite Till, Kampfname „The Gorilla“, musste wegen einer Schlüsselbeinverletzung kurzfristig absagen. Für Till sprang kurzfristig Kevin Holland ein, unterlag dem Italiener jedoch nach Punkten. Alle Ergebnisse und Infos zur UFC Fight Night am 10. April gibt es hier.