Schwarzarbeit beim Glücksgefühle Festival – Sicherheitsfirma im Visier der Fahnder

Mit dem von Köln-Legende Lukas Podolski organisierten Glücksgefühle Festival am Hockenheimring ist nun eines der größten Festivals in Deutschland in den Fokus von Schwarzarbeit-Ermittlungen geraten. Die Besonderheit: Mitarbeiter der Sicherheitsfirma gingen von sich aus auf die Beamten zu – und beschwerten sich über ihren Arbeitgeber.

Demnach seien sie bereits über Monate bei dem Unternehmen beschäftigt gewesen, ohne für die Arbeit einen müden Cent zu sehen – und natürlich ohne bei der Sozialversicherung gemeldet zu sein. Die Pressemitteilung der Polizei „Zoll deckt zahlreiche Verstöße bei ‚Glücksgefühle‘-Festival auf“ erregte dementsprechend einige Aufmerksamkeit. 278 Ordnungs- und Sicherheitsbedienstete wurden vor Ort kontrolliert – und insgesamt drei Straf- und 34 Ordnungswidrigkeitsverfahren eingeleitet.

Für Poldi als Veranstalter haben die Verfahren derweil keine Auswirkung: Laut einer t-online-Nachfrage bei Poldis Festival-Partner Markus Krampe habe man bereits vorab alles vertraglich korrekt regeln lassen. Wie üblich wird die Abwicklung der Sicherheitsorganisation über verschiedene Subunternehmen gewährleistet. „Diejenigen, die jetzt dort herausgefischt worden sind, sind die Ärmsten der Kette“, so Krampe. „Deshalb bin ich froh, wenn solche Firmen erwischt werden.“

Glücksgefühle Festival 2023: Polizei zieht positives Fazit

Trotz des Vorfalls zog die Polizei zum Abschluss des Glücksgefühle Festivals am Sonntag, 17. September, ein positives Fazit: Das Verkehrskonzept sei aufgegangen, das Festivalpublikum überwiegend „friedlich und äußerst kooperativ“ gewesen. Bereits zur Pre-Party am Donnerstag waren rund 15.000 Camper vor Ort, am Freitag folgten 55.000 Gäste, am Samstag strömten rund 65.000 Besucher auf das Festivalgelände. Insgesamt feierten somit 135.000 Besucher bei der Premiere des Glücksgefühle Festivals am Hockenheimring.

Die beste Nachricht für Festival-Fans zum Schluss: Vom 12. bis zum 15. September 2024 ist bereits die Fortsetzung angekündigt. Der Ticket-Vorverkauf zum Glücksgefühle Festival 2024 startet am heutigen Mittwoch um 18 Uhr auf tickets.gluecksgefuehle-festival.de.