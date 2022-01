Es ging um 45 Millionen: Live-Panne bei Lotto-Ziehung am Samstag

„So meine lieben Tipper, ich erwarte große Wow-Momente und totale Begeisterung“, sagte Lottofee Miriam Hannah am Samstagabend (15. Januar) zu Beginn der Live-Ziehung der Zahlen für 6aus49 in Saarbrücken. Und einen Wow-Moment bekam sie tatsächlich – in Form einer Panne.

Denn bei der „45-Millionen-Euro-Sause“, wie Hannah die Ziehung des hoch dotierten Jackpots nannte, rollten die Kugeln anfangs zwar in die Lostrommel – doch diese drehte sich nicht.

Die Folge: „Ich höre ein klares Stopp und damit kommt die Ziehungsleitung“, ergänzte Hannah live. Die hinzugezogene Mitarbeiterin sagte zu der technischen Panne: „Das können wir uns jetzt nicht erklären. Wir starten die Maschine auch nicht neu. Es funktioniert nicht, wir haben es schon probiert. Wir weichen deshalb aufs Ersatzgerät aus.“ Das sei mit der Aufsichtsbeamtin abgesprochen.

Nach deren Zustimmung drehte sich die Ersatztrommel – problemlos. Die Lottozahlen bei 6aus49 lauteten schließlich 5, 34, 42, 43, 48, 49 und die Superzahl 9.

>> Lotto am Samstag: Das sind die Lottozahlen der aktuellen Ziehung <<

dpa