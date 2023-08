„Wer wird Millionär“ kehrt mit höchster Gewinnsumme aller Zeiten aus der Sommerpause zurück

Fans von „Wer wird Millionär“ dürfen sich freuen: Im September kehrt die beliebte Quiz-Show mit Günther Jauch zurück – und das im XXL-Format! So geht die „3-Millionen-Euro-Woche“ erneut auf Sendung. An drei aufeinander folgenden Abenden kämpfen Kandidaten hier um den Einzug in die Finalsendung, in welcher sie die Chance haben, den höchsten Gewinn in der Geschichte der Sendung von 3 Millionen Euro abzuräumen.

Wann wird das „Wer wird Millionär“-Special im Fernsehen ausgestrahlt?

Von Montag, den 4. September, bis Donnerstag, den 7. September, wird die „3-Millionen-Euro-Woche“ von „Wer wird Millionär“ auf RTL ausgestrahlt. Die vier Folgen laufen von 20.15 Uhr bis 0 Uhr im TV und werden jeweils um 22.15 durch die Nachrichtensendung „RTL Direkt“ unterbrochen.

Auf eine fünfte Folge, wie bei der dritten Ausgabe der „3-Millionen-Euro-Woche“ im Januar, wird dieses Mal jedoch verzichtet.

Wie können Kandidaten die 3 Millionen Euro bei „Wer wird Millionär“ gewinnen?

Die ersten drei Sendungen von „Wer wird Millionär“ folgen dem gewohnten Muster. Kandidaten nehmen auf dem Stuhl Platz und müssen sich den Fragen von Günter Jauch stellen. Wer mindestens 16.000 Euro erspielt, erhält die Chance, am Donnerstag in die Finalrunde der Show einzuziehen.

Im großen Finale unterbreitet der Kult-Moderator den Kandidaten dann ein Angebot, welches sie zum dreifachen Millionär machen könnte. Wenn sie auf das gewonnene Geld der Vorrunde verzichten, können Sie erneut an einer Partie „Wer wird Millionär“ teilnehmen, bei welcher die Gewinnsummen verdreifacht werden. Heißt: Wer es bis zum Ende der Fragerunde schafft, kann bis zu 3 Millionen Euro abkassieren.

Wer gewann bei der letzten Ausgabe des „Wer wird Millionär“-Specials?

Die letzte Ausgabe des „3-Millionen-Euro-Woche“ von „Wer wird Millionär“ wurde Anfang Januar ausgestrahlt und war ein voller Erfolg für RTL. 3,32 Millionen Menschen schalteten bereits zum Auftakt der dritten XXL-Ausgabe ein. Im Finale verfolgten dann satte 4,86 Millionen Menschen das Geschehen. Davon waren rund 1,25 Millionen Zuschauer aus der werberelevanten Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen, welche den Marktanteil auf 23,2 Prozent trieben. Diesen hatte die Quiz-Show seit 2014 nicht mehr erreicht.

Die 3 Millionen Euro mit nach Hause genommen, hat allerdings keiner der Kandidaten. Auch in den anderen Ausgaben konnte der Gewinn nicht geknackt werden.