Wetterfee im TV: Das sind die schönsten Wetter-Moderatorinnen

Auch wenn die Aussichten auf das Wetter in den kommenden Tagen einmal nicht so gut sind, so sorgt immer noch das Lächeln der Wetter-Moderatorinnen für gute Laune. Wir zeigen euch die Wetterfeen im deutschen Fernsehen!

Übrigens: Sie leisten deutlich mehr, als nur die Wetteraussichten vorzutragen: In der Regel haben sie noch weitere Moderations- bzw. Reporterjobs und arbeiten in der Redaktion mit. Hinter einer Minute Wetter steckt oft ein ganzer Arbeitstag.

Diese Moderatorinnen präsentieren uns im deutschen Fernsehen Tag für Tag das Wetter:

Susanne Schöne

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Susanne Schöne (@susanne.schoene)

Geburtstag: 6. September 1982 (Dresden)

Sender: SAT.1 (seit 2020)

Sendung(en): SAT.1 Nachrichten

Besonderes: Wurde 2003/2004 zu Miss Sachsen gewählt

>> Wir haben hier für euch die schönsten Bilder von Susanne Schöne auf Instagram zusammengestellt <<

Corinna Borau

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von ᴄᴏʀɪɴɴᴀ ʙᴏʀᴀᴜ (@corinnaborau)

Geburtstag: 1987

Sender: ProSieben (seit 2018)

Sendung(en): ProSieben Newstime

Besonderes: Wollte als Kind Tierärztin oder Polizistin werden

Stephanie Meißner

Geburtstag: 24. September 1980 (Spremberg)

Sender: MDR

Sendung(en): MDR Sachsenspiegel, Sachsen-Anhalt heute

Besonderes: War vor ihrer Zeit beim MDR Stewardess

Angela Braun

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von ANGELA BRAUN OFFICIAL (@angela_braun_moderatorin)

Geburtstag: 1974 (Düsseldorf)

Sender: n-tv (seit 2013)

Sendung(en): n-tv Wetter

Besonderes: Zwillingsschwester Melanie Bergner arbeitet ebenfalls bei n-tv.

Anna Gröbel

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Anna Gröbel (@annagroebel)

Geburtstag: Unbekannt

Sender: ProSieben (seit 2020), Kabel Eins

Sendung(en): ProSieben Newstime, Kabel Eins News

Besonderes: Schon ihr Großvater war Meteorologe.

Johanna Hoffmeier

Geburtstag: Unbekannt

Sender: MDR

Sendung(en): MDR Thüringen Journal

Besonderes: Studierte vor dem Journalismus Politik in Potsdam und Amsterdam

Christa Stipp

Bei #VolleKanne stellt sich heute Christa Stipp vor – ab 21. Juli unsere neue Wettermoderatorin im Mittagsmagazin. pic.twitter.com/iJZ1EhcnmF — ZDF (@ZDF) July 3, 2015

Geburtstag: 1990 (Bingen am Rhein)

Sender: ZDF (Seit 2016)

Sendung(en): Mittagsmagazin und andere aktuelle ZDF-Sendungen

Besonderes: Moderierte das Wetter im ZDF erstmals mit Mitte 20.

Silke Hansen

View this post on Instagram A post shared by Silke Hansen (@the_weather_fairy)

Geburtstag: 3. September 1968 (Gießen)

Sender: ARD, HR (seit 1996)

Sendung(en): ARD-Wetter (u.a. in der Tagesschau)

Besonderes: War mehrere Jahre Beraterin eines Formel-1-Teams in Wetterfragen.

Claudia Kleinert

Geburtstag: 31. Dezember 1969 (Koblenz)

Sender: ARD, WDR

Sendung(en): ARD-Wetter (Tagesthemen und Tagesschau), Aktuelle Stunde u.a.

Besonderes: Engagiert sich in der Kindernothilfe und hat ein Patenkind in Äthiopien

Melanie Bergner

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von MELANIE BERGNER OFFICIAL (@melanie_bergner)

Geburtstag: 1974 (Düsseldorf)

Sender: n-tv (seit 2013)

Sendung(en): n-tv Wetter

Besonderes: Zwillingsschwester Angela Braun arbeitet ebenfalls bei n-tv.

Michaela Koschak

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Michaela Koschak (@michaelakoschak)

Geburtstag: 1977 (Berlin)

Sender: MDR (seit 2013), NDR (seit 2019)

Sendung(en): MDR Aktuell, NDR aktuell

Besonderes: Hat bereits mehrere Bücher über das Wetter geschrieben

Eva Imhof

View this post on Instagram A post shared by Eva Imhof (@evaimhof)

Geburtstag: 30. Mai 1978 (Darmstadt)

Sender: n-tv (seit 2008), RTL (seit 2011)

Sendung(en):n-tv Wetter, Guten Morgen Deutschland, RTL Aktuell

Besonderes: Ist mit dem Moderator Peter Imhof verheiratet

Anneke Dürkopp

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Anneke Dürkopp (@dieanneke)

Geburtstag: 28. März 1979 (Kornwestheim)

Sender: SAT.1 (seit 2014)

Sendung(en): SAT.1 Nachrichten

Besonderes: Versuchte sich zunächst als Sängerin, bevor sie bei MTV Moderatorin wurde

Maira Rothe

Geburtstag: 1980 (aus dem genauen Datum macht sie ein Geheimnis)

Sender: MDR (seit 2010), Welt (seit 2015)

Sendung(en): MDR Sachsenspiegel, Sachsen-Anhalt heute, Welt Wetter

Besonderes: Hat ein Jurastudium abgeschlossen und war als Sängerin in Europa unterwegs

Ulla Küffner

View this post on Instagram A post shared by Ulla Küffner (@kueffix)

Geburtstag: Unbekannt

Sender: BR

Sendung(en): Frankenschau aktuell

Und solltet ihr noch nicht genug von hübschen deutschen Moderatorinnen haben, könnt ihr hier weiterschauen:

>> Fotos: Die schönsten Sportmoderatorinnen in Deutschland <<

>> Fotos: Das sind die schönsten Sportmoderatorinnen der Welt <<