Regelbruch bei "Wer wird Millionär?": Günther Jauch streicht Frage

Seit 25 Jahren raten die Kandidaten bei Günther Jauchs Kult-Sendung „Wer wird Millionär?“ bei den 15 heißen Fragen um die Million. Dabei sind Günther Jauch und sein Quiz-Kandidat die einzigen im Saal, die sprechen – außer, wenn jemand aus dem Publikum als Joker auserkoren wird, eine Frage zu beantworten.

Bei der Folge am 15. April 2024 hat eine Zuschauerin diese Regel allerdings gebrochen. Das gab es in den 25 Jahren „Wer wird Millionär“ so fast noch nie! Was war passiert?

„Wer wird Millionär?“ (RTL): Zuschauerin ruft „Nein!“

Als Kandidatin Corinna Ahrens ihre Antwort bei der 12. Frage (64.000 Euro) einloggen will, passiert es. Eine Frau aus dem Publikum ruft „Nein!“. Günther Jauch reagiert sofort: „Da muss ich jetzt eingreifen. Es wurde aus dem Publikum ‚Nein!‘ gerufen.“ Eine Stimme aus dem Off funkt dazwischen: „Wir werden die Frage tauschen.“ Und Corinna Ahrens? Die gab an, davon gar nichts mitbekommen zu haben. Statt der Frage „Wie weit liegen die beiden Orte mit Deutschlands niedrigster und höchster Postleitzahl voneinander entfernt?“ gab es dann die Ersatzfrage danach, wie das Verb „zugutekommen“ geschrieben wird. Ahrens hatte vier Schreibweisen zur Auswahl, setzte ihren letzten Joker ein und rief ihren Mann an. Der schwankte hin und her. Letztendlich schied Corinna Ahrens aus.

Zu dem Regelbruch der Zuschauerin witzelte Jauch am Ende nur noch: „Wir haben noch ein komplettes Ersatzpublikum da. Das kommt beim nächsten Mal zum Einsatz.“

