„Bachelorette“ Jenny und Fynn im Liebesurlaub – folgt bald schon ein Geschwisterchen für „Keksi“?

In der zehnten Staffel „Die Bachelorette“ hat Jennifer Saro ihren Traumprinzen gefunden: Aus 19 Kandidaten war es Fynn, der das Herz der Influencerin erobern konnte. Wie beim großen Wiedersehen am 30. August bekannt wurde, sind die beiden seither ein glückliches Paar. Dabei haben Jenny und Fynn schwere Wochen hinter sich, denn nach den Dreharbeiten beginnt bekanntlich das Versteckspiel, um die Spannung bis zum Finale aufrechtzuerhalten.

Diese Strapazen liegen nun hinter dem Paar. Nur einen Tag nach der Ausstrahlung der „Bachelorette“-Finalfolge 2023 begibt sich das glückliche Duo in den ersten gemeinsamen Urlaub. Wohin es geht und was die zwei sonst noch geplant haben, verraten wir euch hier.

Nach dem „Bachelorette“-Finale 2023: Jenny und Fynn sind ein Paar

Beim großen Wiedersehen fragte Moderatorin Frauke Ludowig die beiden: „Seid ihr noch ein Paar?“

„Ja, wir sind immer noch glücklich zusammen“, bestätigte Jenny freudestrahlend. Selbstgedrehte Videosequenzen der beiden wurden eingespielt, die sie während ihres Alltags als Paar zeigten: Beim Wandern, zu Besuch bei den Familien, beim Serienschauen und Pizzaessen.

Auch über das Kennenlernen mit Jennys Sohn „Keksi“ schwärmte Fynn: „Der Kleine hat es mir sehr, sehr, sehr leicht gemacht.“ Seine Partnerin kann es nur bestätigen: „Er ist sehr liebevoll im Umgang.“

Ein Geschwisterchen für „Keksi“…?

Klingt, als würde neben „Keksi“ noch Platz für ein weiteres Kind sein. In der Tat scheint Jenny weiterem Nachwuchs nicht abgeneigt zu sein, wie sie in einem „RTL„-Interview erzählte. Demnach träume sie davon, dass irgendwann auch noch ein Geschwisterchen hinzukommt.

Fynn würde jedenfalls die Vaterrolle stehen, so die Meinung der 27-Jährigen. Wie der 26-Jährige tickt, was er beruflich macht und was über seine Ex-Freundinnen bekannt ist, erfahrt ihr hier.

Jennifer und Fynn ziehen in eine gemeinsame Wohnung

Beim Wiedersehen verriet das Paar noch weitere Pläne. „Wir haben schon darüber gesprochen, zusammenzuziehen“, verriet Jennifer. Aktuell wohnt Fynn noch in Lüneburg, sie in Berlin. Eine lange Distanz für ein frisch verliebtes Paar. Daher zieht Fynn erstmal zu ihr – dann wird Ausschau nach einer neuen Wohnung gehalten.

Grüße aus dem Liebesurlaub

Nur einen Tag nach der Ausstrahlung des Finals im TV zieht es die beiden raus. Raus in den Urlaub, wie die beiden in der Story ihrer Instagram-Kanäle teilten. „Wir sind beide noch etwas überfordert. Wir sind am Flughafen und melden uns später persönlich bei euch“, schreibt Fynn. Danach folgte ein Foto voller Gepäck, es steht offenbar kein Kurzurlaub an.

Einige Stunden später ist klar: Die beiden nisten sich für die nächsten Tage in eine Ferienwohnung auf Mallorca (Alcudia) ein. Auch Jennifers Sohn „Keksi“ ist dabei, der in den späten Abendstunden, in denen sich Mama auf Instagram meldet, schon schlafen gelegt wurden.

Die beiden lassen ihre „Datenight“ mit „Bier und Wein auf dem Balkon“ ausklingen, erzählt Jenny.

Die beiden lassen ihre „Datenight" mit „Bier und Wein auf dem Balkon" ausklingen, erzählt Jenny.