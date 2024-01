Bachelorette Jennifer Saro wieder Single – Trennung nach nur wenigen Monaten

Es ist noch kein halbes Jahr her, da übergab Bachelorette Jennifer Saro ihre letzte Rose an Fynn Kunz. Doch nicht einmal sechs Monate später ist die Liaison bereits Geschichte. Das gab das Paar in den sozialen Medien bekannt.

Zwei Monate lief die Vorauswahl für Saro bei RTL, ehe sie sich im August für den 27-Jährigen entschied. Sogleich machten beide Nägel mit Köpfen und er zog zu ihr und ihrem Sohn nach Berlin. Zuvor wurde noch zwei Wochen auf Mallorca entspannt und Fynn konnte die Mutter und ihren kleinen Sohn in aller Ruhe kennenlernen.

„Wir haben zu viele Fehler gemacht“

Doch schon nach wenigen Monaten wurde klar, dass das Paar offensichtlich doch nicht so gut zusammenpasst, wie erhofft: Fynn zog bereits im Dezember wieder aus, nahm sich eine eigene kleine Wohnung. Bei „t-online“ wird das Paar wie folgt zitiert: „Wir haben entschieden, dass es unserer Beziehung einfach nicht gutgetan hat, so früh zusammenzuziehen. Wir haben da einen Fehler gemacht.“

Doch auch das half nicht mehr: Seit Anfang der Woche ist klar, dass sich das Paar final getrennt hat. Böses Blut soll aber nicht zwischen der Bachelorette und dem ehemaligen Gewinner herrschen. „Wir haben einfach gemerkt, dass wir nicht die richtigen Partner füreinander sind und das hätte auf Dauer einfach nicht funktioniert“, so die 28-Jährige.

Jennifer Saro und Fynn Kunz trennen sich im Guten