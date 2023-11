Wofür stehen die Nummern 01 bis 95? Für Départements in Frankreich. Ein Département ist eine staatliche Verwaltungseinheit und zugleich Collectivité territoriale in Frankreich. Auf dem Gebiet der zentralstaatlichen Verwaltung ist die Französische Republik – abgesehen von den nicht voll assimilierten Überseegebieten – in 101 Départements unterteilt.