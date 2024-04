Was wird von der Oldenburger Familie Klemmer präsentiert?

Was wird schon seit mehreren Jahrzehnten von der Oldenburger Familie Klemmer präsentiert? A: Tor des Monats, B: Bundesgartenschau, C: „Miss Germany“-Wahl oder D: Jugend forscht?

Die richtige Antwort lautet: C, „Miss Germany“-Wahl. Die von Horst Klemmer 1999 gegründete Miss Germany Corporation wurde seither von Sohn Ralf und schließlich von Enkel Max der Familie Klemmer präsentiert. Weitere Infos hier.

„Wer wird Millionär“ läuft immer montags auf RTL. Die aktuellen Sendetermine findet ihr hier. An Ostern hat Günther Jauch gleich an zwei Tagen etwas vor: Dann läuft die Quizshow in zwei XXL-Folgen auf RTL. Auf die Kandidaten wartet ein goldenes Ei mit Joker-Überraschung.