Unnützes Wissen

Was ist bei nahrungssuchenden Bienen und Hummeln genauso beliebt wie bei Menschen, die es gern schattig haben?

11. Juli 2022

Was Bienen und Hummeln auch brauchen, ist Schatten. Was ist bei nahrungssuchenden Bienen und Hummeln genauso beliebt wie bei Menschen, die es gern schattig haben? Bienen, Hummeln und Menschen freuen sich gleichermaßen über Sonnenhüte, wenn sie es schattig haben wollen. Die Tiere haben es dabei in erster Linie auf eine Pflanze abgesehen, die Menschen auf Kopfschmuck.