Unnützes Wissen

Schillers „Ode an die Freude“ erklingt als Hymne der EU nur in dieser Form!

7. September 2023

Die Hymne der EU basiert auf Beethovens Vertonung von Schillers "Ode an die Freude", erklingt aber offiziell immer nur... a cappella, ohne Text, in Dur statt in Moll, oder auf Französisch – welche Antwort ist gesucht?