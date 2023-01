Unnützes Wissen

In Berufen, in denen man sich zwangsläufig einsaut, kassieren einige Arbeitnehmer eine …?

6. Januar 2023

In Berufen, wo man sich zwangsläufig erheblich einsaut, kassieren manche Arbeitnehmer eine sogenannte "Schmutzzulage" – so der korrekte Name. Es handelt sich weder um eine Dreckentschädigung, noch eine Seifenvergütung oder Fleckenprämie.