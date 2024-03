Elf Tore in 137 Fußball-Länderspielen: Ildefons Lima, der 2023 seine Karriere beendete, ist Rekordtorschütze in Andorra. „Andorra. Stück in zwölf Bildern“ ist ein Drama des Schweizer Schriftstellers Max Frisch, das den Abschluss seiner Periode des „engagierten Theaters“ bildet. In Form einer Parabel thematisiert Frisch am Beispiel des Antisemitismus die Auswirkung von Vorurteilen, die Schuld der Mitläufer und die Frage nach der Identität eines Menschen gegenüber dem Bild, das sich andere von ihm machen.