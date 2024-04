Das Logo welches Unternehmens wird wegen der Form "Keks" genannt?

Das Logo welches großen Unternehmens wird aufgrund seiner Form liebevoll auch „Keks“ genannt? A: Audi, B: Deutsche Bahn, C: Deutsche Telekom oder D: adidas?

Die richtige Antwort lautet: B, Deutsche Bahn. Auf der Website der DB beschreibt die Aktiengesellschaft ihre „Keksgeschichte“.

„Wer wird Millionär“ läuft immer montags auf RTL. Die aktuellen Sendetermine findet ihr hier. An Ostern hat Günther Jauch gleich an zwei Tagen etwas vor: Dann läuft die Quizshow in zwei XXL-Folgen auf RTL. Auf die Kandidaten wartet ein goldenes Ei mit Joker-Überraschung.