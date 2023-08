Handball-Bundesliga live im TV: Kostenfreie Übertragungen starten im August bei Bild

In der kommenden Saison der Handball-Bundesliga zeigt der frei empfangbare Fernsehsender Bild jedem Spieltag eine Partie live. Los geht es am 27. August mit der Partie des deutschen Meisters THW Kiel beim Aufsteiger HBW Balingen-Weilstetten (15 Uhr). Bild produziert nach eigenen Angaben allerdings keine eigene Übertragung, sondern zeigt lediglich das Signal des neuen Sport-TV-Anbieters Dyn, an dem das Medien-Unternehmen Axel Springer mehrheitlich beteiligt ist.

Weitere Live-Übertragungen ohne zusätzliche Kosten wird es bei ARD und ZDF geben. Die öffentlich-rechtlichen Sender dürfen dank Sub-Lizenzen über ihre gemeinsame Sportrechte-Agentur SportA mit Dyn bis zu zwölf Spiele der Handball-Bundesliga und des Pokals zeigen.

Das Erste und das Zweite haben durch den Kontrakt von SportA und Dyn zudem TV- und Internet-Rechte für bis zu zwölf Spiele der Basketball-Bundesliga und des Pokals. Auch Bild wird von der 1. Liga an jedem Spieltag eine Live-Partie zeigen. Start der Basketball-Übertragungen ist am 1. Oktober.

Dyn startet den Sendebetrieb am 23. August mit dem Handball-Supercup. Die kostenpflichtige Sport-TV-Plattform des ehemaligen DFL-Managers Seifert und des Medien-Unternehmens Axel Springer SE bietet ein Programm mit fünf verschiedenen Sportarten.

dpa