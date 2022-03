Transfer-Überraschung: Sky-Moderator wird Spielerberater von Lewandowski und co.

Das nennt man mal einen Seitenwechsel! In den vergangenen Jahren hat er wöchentlich über Transfers und die Geschäfte von Spielerberatern gesprochen, nun wird er selbst einer. Sky-Moderator Max Bielefeld ist neu im Team vom weltweit bekannten Spielerberater Pini Zahavi, zu dessen Klienten unter anderem Robert Lewandowski und Neymar zählen.

Der „geldgierige Piranha“ hat zugebissen. So hat Uli Hoeneß Spielerberater Zahavi einst bezeichnet, als es um Verhandlungen rund um den FC Bayern München und David Alaba ging. Alaba wurde da ebenfalls von Zahavi vertreten. Berichtet wurde nicht nur über diese Transferangelegenheit intensiv von Max Bielefeld.

„Transfer-Journalist“ Max Bielefeld wechselt die Seiten

Sein bisheriger Arbeitgeber Sky hat ihn in den vergangenen Jahren als „Transfer-Experten“ getauft, unter anderem bei der Show „Transfer Update“ ging es in erster Linie darum, dass er und Kollege Mark Behrenbeck viel über das Geschehen auf dem Transfermarkt wussten oder zumindest zu wissen meinten.

Sicherlich spielte dabei auch eine Vernetzung mit Spielerberatern eine Rolle. Diese Vernetzung wird bei Bielefeld nun auf das nächste Level gebracht. Denn er wechselt die Seiten und wird laut „Bild“ selbst Spielerberater. „Die meiste Zeit in meinem Leben habe ich alleine gearbeitet. Doch da die Agentur in den letzten Jahren stetig gewachsen ist, habe ich mich dazu entschieden, in jedem wichtigen Markt eigene Leute zu haben“, erklärt Zahavi.

Zu diesen „eigenen Leuten“ zählt nun auch Max Bielefeld. Sein Einsatzgebiet soll dabei der deutsche Raum und die Zahavi-Spieler, die hier tätig sind, werden. Zahavi freut sich über seinen ganz eigenen Transfer: „Deutschland ist sehr interessant für uns. Wir haben mit Robert Lewandowski und Christopher Nkunku zwei Topspieler dort, sehen aber noch mehr Potenzial. Ich kenne Max seit einigen Jahren. Er passt perfekt in unser Team, und ich bin froh, dass er sich für uns entschieden hat.“

Bielefeld hatte im Dezember 2021 seinen Abschied bei Sky angekündigt, nun steht also fest, wohin es ihn zieht.

