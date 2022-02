Formel 1: Diese vier Rennen zeigt RTL in der Saison 2022

Nachdem sich RTL die TV-Rechte für vier Formel-1-Rennen der kommenden Saison gesichert hat, ist nun klar, welche Grand Prix‘ der Kölner Sender überträgt.

Nach dpa-Informationen können Motorsport-Fans in der Saison 2022 am 24. April den Großen Preis der Emilia Romagna in Imola sehen. Die weiteren RTL-Rennen sollen Silverstone (3. Juli), Zandvoort (4. September) und Sao Paulo (13. November) sein.

