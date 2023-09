Rhein Fire gelingt die perfekte Regular Season – Sieg nach offenem Schlagabtausch in Frankfurt

Düsseldorfs ELF-Footballer von Rhein Fire haben es geschafft: Sie haben die Regular Season 2023 ohne Niederlage abgeschlossen. Zwölf Siege in zwölf Partien sichert dem Team von Head Coach Jim Tomsula den vorzeitigen Einzug ins Halbfinale der Playoffs. Entscheidend dafür war der 48:38-Auswärtserfolg am letzten Spiel gegen Verfolger Frankfurt Galaxy. Den Hessen bleibt mit einer abschließenden Bilanz von zehn Siegen und zwei Niederlagen zumindest das Heimrecht im Wildcard Game gegen Berlin Thunder am kommenden Wochenende.

Dabei haben sich die Gastgeber aus der Bankenmetropole lange gegen die Niederlage gestemmt und an der Sensation, Rhein Fire am letzten Spieltag noch in die Suppe zu spucken, geschnuppert. Vor über 10.000 Zuschauern in der PSD Bank Arena entwickelte sich mit dem Kick-off ein offener Schlagabtausch zwischen den zwei besten Teams der Western Conference. Sowohl Galaxy als auch Rhein Fire schlossen ihre ersten Drives mit je einem Touchdown ab. Bis zum Ende des ersten Quarters legten beide Teams mit je einem weiteren nach. Da Rhein-Fire-Kicker Sebastian van Santen jedoch einen Extrapunkt verschoss, ging Frankfurt mit einer knappen 14:13-Führung in den nächsten Spielabschnitt.

Rhein Fire entscheidet bereits im zweiten Quarter die Partie

Das zweite sollte zum spielentscheidenden Quarter werden. Rhein Fire spielte seine gesamtmannschaftliche Stärke aus und sackte mit einem Lauf- und einem Pass-Touchdown sowie einem Pick Six durch Outside Linebacker Alejandro Fernandez nach Interception von Galaxy-Quarterback Jakeb Sullivan 21 Punkte ein. Da die Defense der Düsseldorfer nur einen Frankfurter Touchdown zuließ, stand zur Halbzeitpause eine 34:21-Führung für Rhein Fire zu Buche.

Nach dem Pausentee flachte die Partie deutlich ab. Auch und besonders, weil den Gastgebern anzumerken war, dass sie nicht mehr mit voller Überzeugung an die Sensation glaubten und die Entschlossenheit, die Partie noch einmal entscheidend zu ihren Gunsten zu drehen, fehlte. Auch deshalb konnte Rhein-Fire-Coach Tomsula ruhigen Gewissens Starting Quarterback Jadrian Clark vorzeitig aus dem Spiel nehmen und seinem Ersatzmann Rohat Dagdelen weitere Einsatzminuten schenken.

So trudelte eine heiß ersehnte Partie überraschend kühl mit zwei Touchdowns auf beiden Seiten in Spielabschnitt zwei aus. Rhein Fire kann sich dank des Sieges am Wochenende zurücklehnen und die Wildcard Games ganz genau beobachten, wird eines der vier darin auflaufenden Teams doch der Gegner im Playoff-Halbfinale sein. Für Frankfurt Galaxy geht es derweil am Wochenende gegen die Wroclaw Panthers aus dem polnischen Breslau. Durchaus kurios: Bei einem Sieg könnten die Hessen in der Vorschlussrunde erneut auf Rhein Fire treffen.