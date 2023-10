Wintersportfans werden sich diesen Tag sicher schon dick markiert haben. Denn am 25. November 2023 beginnt im schwedischen Östersund die neue Biathlon-Saison mit der Single Mixed Staffel. Vor wenigen Tagen wurde der Kader der deutschen Biathlon-Herren nominiert. Wir zeigen euch in unserer Bilderstrecke, wer die deutschen Medaillenhoffnungen in diesem Winter am Schießstand hochhält.

