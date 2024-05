Justin Fuchs kommt mit Fashionlabel "Peso" nach Düsseldorf

Vier Samstage, vier Städte, eine Community-Experience: Das ist das Motto von Streetwear-Designer und „Peso“-Gründer Justin Fuchs.

Der Founder hinter dem 2016 gegründeten Label entwickelte ein neues, innovatives Retail-Konzept: In einem 12 Meter langen Überseecontainer entstand in Zusammenarbeit mit den Düsseldorfer Innenarchitekten von redbeard interior ein mobiler Store mit Verkaufsfläche und Kasse, der vom 11. Mai bis zum 1. Juni an vier Standorten in Deutschland und Österreich seine Türen öffnet.

Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Instagram angezeigt werden.

Datenschutzseite Einverstanden Instagram-Beiträge immer entsperren

Wann kommt Justin Fuchs mit Peso nach Düsseldorf?

„Wir wollten uns etwas ganz Besonderes einfallen lassen, etwas, an dem die ganze PESO-Community teilhaben kann. Wir wollten nicht nur einen Store in einer Stadt oder eine klassische Pop-up-Tour, sondern wir wollten es auf die top notch PESO-Art machen! Es sollte immer das gleiche Erlebnis sein“, so Justin Fuchs in einer Pressemitteilung.

>> Die besten Neueröffnungen in Düsseldorf 2024 <<

Neben vier exklusiven Artikeln geht auch Justin Fuchs mit auf Tour. Nach dem „first-come-first-serve“-Prinzip erhalten die ersten Kunden ein besonderes Geschenk und können Justin live treffen.

Die Offshore Tour:

11. Mai Berlin: Napoleon Komplex (10-20 Uhr)

18. Mai Düsseldorf: Schadowplatz (10-20 Uhr)

25. Mai Wien: Museumsquartier (10-20 Uhr)

1. Juni München: Haus der Kunst (P1 Parkplatz) (10-20 Uhr)

Auf Youtube gewährt Justin Fuchs euch bereits vor seiner Offshore-Tour Einblicke in seinen Portable-Shop und kündigt an: „Ich werde von morgens bis abends da sein und wir können quatschen.“ Insgesamt gibt es vier Peso-Pieces zu kaufen, die Pop-up-exclusive seien. „Die bekommt ihr später auch nicht im Internet“, erklärt Fuchs.

>> Verkaufsoffener Sonntag in Düsseldorf: Das sind die nächsten Termine <<

Die ersten 20 Kunden erhalten alle vier Artikel gratis. Außerdem werden den ganzen Tag kostenlose Getränke gereicht – darunter auch Redbull und Peso-gebrandetes Wasser.

Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Youtube angezeigt werden.

Datenschutzseite Einverstanden YouTube immer entsperren

Auf Youtube folgen dem Fashion-Influencer 631.000 Nutzer.