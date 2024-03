Wetter in NRW: Hagel und Starkregen am Wochenende erwartet

Ein verregnetes Wochenende steht den Menschen in NRW bevor, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Ab Freitagnachmittag (15. März) ist mit einzelnen Gewittern und starken bis stürmischen Böen zu rechnen. Vereinzelt kann es zu Starkregen und Hagel kommen. Die Temperaturen werden voraussichtlich zwischen 14 und 17 Grad liegen. In der Nacht zum Samstag soll das Gewitter abklingen.

Wetter NRW: Wolken und Regenschauer am Wochenende

Am Samstag und Sonntag sind zwar keine Gewitter mehr zu erwarten, aber der DWD prognostiziert stark bewölktes Wetter mit örtlichem schauerartigem Regen an beiden Tagen. Der Regen könnte am Samstagnachmittag nachlassen und am Sonntagabend wieder zunehmen. Die Temperaturen sollen laut DWD am Samstag zwischen 9 und 13 Grad und am Sonntag zwischen 10 und 15 Grad liegen.

Warum wird es jetzt nochmal so kalt in Deutschland?

Derzeit tiefer Luftdruck vom Nordostatlantik bis ins Europäische Nordmeer (siehe Wolkenspiralen und Tiefs).

Insbesondere die Tiefs „Gabriele“ und „Hildegard“ sorgen am Freitag und am Wochenende für einen wechselhafteren Wettercharakter. /V pic.twitter.com/0BILeYRzvI — DWD (@DWD_presse) March 14, 2024

Dass es nach den frühlingshaften Tagen noch einmal so kalt, nass und ungemütlich wird, erklärt sich der DWD mit dem tiefen Luftdruck, der derzeit vom Nordostatlantik bis ins Europäische Nordmeer ziehe. Dabei seien es insbesondere die Tiefs „Gabriele“ und „Hildegard“, die am Freitag und am Wochenende für das wechselhafte Wetter sorgen.

