Wegen Bauarbeiten an Autobahn: Deutsche Bahn sperrt Strecke bei Herne

Bahnfahrer im Ruhrgebiet müssen wieder Geduld mitbringen. Wegen Arbeiten an einer Autobahnbrücke sperrt die Bahn für vier Monate die Strecke zwischen Recklinghausen und Wanne-Eickel im nördlichen Ruhrgebiet. Erste Einschränkungen durch die Bauarbeiten gibt es bereits seit Anfang Dezember – aber von diesem Sonntag (10. Dezember, 0.00 Uhr) an wird der Abschnitt komplett gesperrt. Bis 19. April müssen Reisende auf mehreren Regionallinien improvisieren, Züge im Fernverkehr werden nach Angaben der Bahn umgeleitet.

Hintergrund sind Arbeiten an der Autobahn: Im Kreuz Herne, wo A42 und A43 aufeinandertreffen, werden derzeit Fahrbahnen verbreitert. Das hat Folgen auch für zwei Bahnbrücken, die in diesem Bereich über die Autobahn führen. Die Arbeiten an den Bahnbrücken seien ohne die Streckensperrung nicht möglich, teilte die Bahn mit.

Diese Linien sind von der Sperrung betroffen

Betroffen sind Züge der Linien RE2, RE41, RE42, RB43, RB46 sowie im Fernverkehr Züge, die zwischen Gelsenkirchen und Münster fahren. Auf allen Linien kommt es zu Umleitungen oder Ausfällen. Die Auswirkungen reichen bis nach Essen und Düsseldorf. Reisende sollen auf andere Linien umsteigen oder die Ersatzbusse nutzen, rät die Bahn.

Auch nach Abschluss der Arbeiten im April wird für Reisende zwischen Recklinghausen-Süd und Wanne-Eickel noch nicht alles wieder ganz normal laufen. Bis September 2024 gebe es wegen der Arbeiten im Autobahnkreuz Herne weitere Einschränkungen für den Zugverkehr, teilte die Bahn mit.

Weitere Sperrungen sind bereits angekündigt

Bauarbeiten am Autobahnnetz hatten zuletzt auch im westlichen Ruhrgebiet immer wieder für massive Probleme im Bahnverkehr gesorgt. Im Autobahnkreuz Kaiserberg in Duisburg wird eine Brücke der A3 erneuert, die über acht Bahngleise führt.

Während Autos und Lastwagen auf verengten Spuren an der Baustelle vorbeifahren können, stehen bei der Bahn in den kommenden Osterferien und den Sommerferien wieder Sperrungen an – mit weitreichenden Folgen für die Reisenden. Die Strecke zwischen dem Ruhrgebiet und dem Rheinland gehört zu den am stärksten befahrenen Bahnstrecken in Deutschland.

