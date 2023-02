Bahn in NRW: Bauarbeiten rund um Duisburg verlangen Reisenden Geduld ab

Im westlichen Ruhrgebiet kommt viel auf Bahnreisende zu. Durch Bauarbeiten wird es zu massiven Einschränkungen kommen. Betroffen sind sowohl S-Bahnen und Regionalzüge als auch der Fernverkehr. Von diesem Freitag (3.3., 21.00 Uhr) an trifft es Bahnkunden auf der Strecke zwischen Duisburg und Oberhausen. Ab Ende März gebe es dann auch Einschränkungen auf der stark befahrenen Strecke von Duisburg über Mülheim nach Essen, teilte die Bahn mit. Erst Anfang Juli sollen alle Züge rund um den Knotenpunkt Duisburg wieder regulär fahren.

„Wir bündeln im Frühjahr etliche Baustellen“, kündigte die Deutsche Bahn an. Dabei gehe es um die Modernisierung der Schienen, aber auch um ein großes Autobahn-Projekt: In den nächsten acht Jahren wird das Autobahnkreuz Kaiserberg in Duisburg modernisiert und erweitert. Genau im Bereich dieser Großbaustelle verlaufen acht Bahngleise. Wegen der Bauarbeiten könnten die Züge dort in den nächsten Wochen nur eingeschränkt fahren. Außerdem würden zwei Bahn-Brücken in Oberhausen und mehrere Kilometer Gleise erneuert.

Bahn in NRW: Keine Fernzüge in Oberhausen

Als erstes trifft es von diesem Freitag an Reisende zwischen Düsseldorf, Duisburg, und Oberhausen. Auf den Linien RE5 (Koblenz-Wesel) und RE19 (Düsseldorf-Arnhem) werden die Züge umgeleitet und halten nicht in Düsseldorf Flughafen, Duisburg und Oberhausen Hauptbahnhof. Zwischen Düsseldorf Flughafen und Duisburg können Fahrgäste auf andere Züge umsteigen, zwischen Duisburg und Oberhausen fahren nur Busse, wie die Bahn mitteilte.

Auch der RE3 (Düsseldorf-Hamm) wird umgeleitet und hält nicht in Oberhausen und Essen-Altenessen. Auf den Linien RE44 (Moers-Bottrop), RB35 (Mönchengladbach-Gelsenkirchen) und RB32 (Duisburg-Dortmund) enden die Züge vorzeitig in Duisburg und Oberhausen, Reisende müssen dann auf andere Züge oder die Ersatzbusse umsteigen. Auch Fernzüge halten nicht in Oberhausen. In Duisburg gibt es zunächst lediglich einzelne Ausfälle im Fernverkehr

Der Baustellen-Fahrplan gilt auf den Linien zunächst bis zum 31. März. Doch abgeschlossen sind die Arbeiten dann noch lange nicht. In den nächsten Wochen will die Bahn über die nächsten Baumaßnahmen informieren, die dann auch zu Ausfällen auf der stark befahrenen Strecke von Duisburg nach Essen führen. Betroffen seien dann die Linien RE1, RE2, RE3, RE5, RE6, RE11, RE14, RE19, RE42, RE44, RE49, RB32, RB35, S1, S3, S9 sowie der Fernverkehr.

dpa