Rewe ruft Spinat der Eigenmarke "Beste Wahl" zurück

Der Tiefkühlkosthersteller Ardo hat bundesweit Tiefkühlspinat zurückgerufen, da möglicherweise Metallspäne in dem Gemüse enthalten sein könnten. Das Ratinger Büro des Unternehmens teilte am Samstag (2. März) mit, dass eine potenzielle Gesundheitsgefährdung nicht vollständig ausgeschlossen werden könne. Betroffen ist das Produkt „REWE Beste Wahl, Junger Spinat Gehackt“ in der 450-Gramm-Packung mit der EAN-Nummer 433725605169 und dem Mindesthaltbarkeitsdatum Januar 2026. Es wird dringend davon abgeraten, den Spinat zu verzehren.

Verbraucher können den TK-Spinat auch ohne Vorlage eines Kassenbons in den Supermärkten zurückgeben. Der Kaufpreis wird erstattet.

mit dpa