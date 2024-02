Neue KI-Einkaufswagen bei Rewe navigieren Kölner durch den Markt

Wo steht die Kokosmilch und wo finde ich jetzt hier die Hefe-Würfel? Ein Lebensmitteleinkauf kann je nach Produkten auf der Einkaufsliste zum echten Nervenspiel werden – gerade dann, wenn man nicht in der Filiale seines Vertrauens unterwegs ist, sondern den Wocheneinkauf mal in einem anderen Veedel erledigt. Ein neuer Hightech-Einkaufswagen mit künstlicher Intelligenz soll genau in diesen Situationen jetzt unterstützen. Bislang kommen die schlauen Helfer aber nur in einer einzigen Rewe-Filiale in Köln zum Einsatz.

>> Rewe „Pick & Go“: So funktioniert der neue Sci-Fi-Supermarkt in Düsseldorf <<

Was kann der KI-Einkaufswagen von „Catch“ bei Rewe in Köln?

Wie Rewe in einer Pressemitteilung am 22. Februar bekanntgab, stehen bei der Rewe-Center-Filiale in Köln-Bickendorf (Venloer Straße 601-603) insgesamt 220 Einkaufswagen zur Verfügung. Die Hälfte davon verfügen über die neue Funktion. Die Technologie stammt von dem israelischen Unternehmen Catch Retail Inc., das sich auf personalisierte Medien im Einzelhandel spezialisiert hat.

Wie sehen die KI-Einkaufswagen aus? „Im Rewe Center in Köln-Bickendorf sind ab sofort an einigen Einkaufswagen spezielle Tablets angebracht, die Kunden intuitiv bedienen können. Die Technologie dahinter basiert auf Künstlicher Intelligenz und begleitet den Einkauf der Kunden. Catch lernt so Einkaufswege, jedoch ohne persönliche Daten dauerhaft zu speichern. Auf Grundlage der Daten prognostiziert das System den Weg durch den Markt und schlägt in Echtzeit zum Einkauf passende Produkte vor“, heißt es in der Pressemitteilung. Doch damit nicht genug: Neben der Navigierfunktion können Kunden auch ihre handgeschriebenen Einkaufszettel an eine Kamera halten. Die Liste werde dann ausgelesen und der Kunde zu dem jeweiligen Regal geführt. Auf dem Weg werden Kunden dann noch auf Rabattaktionen oder andere Produkte, die zum Einkauf passen könnten, hingewiesen.

>> Diese cleveren High-Tech-Mülleimer halten Düsseldorfs Straßen sauber <<

KI-Einkaufswagen von „Catch“ sollen Kunden den Einkauf erleichtern

„Wir kennen die Wünsche und Einkaufsgewohnheiten unserer Kunden in unserem Markt sehr gut und können das Sortiment entsprechend gut steuern. Mit diesem Pilotprojekt wollen wir noch einen Schritt weitergehen und prüfen, ob wir noch bessere Insights erhalten und den Kunden noch mehr Service anbieten können. Unsere engagierten Mitarbeiter sind auf der Fläche immer ansprechbar – und das wird auch so bleiben. Ein Service wie Catch kann aber die Unterstützung während des Einkaufs noch ausweiten“, erklärt Kaufmann Boris Dugandzic, der das Rewe Center mit seinem Bruder zusammen führt.

Das Pilotprojekt in Köln-Bickendorf werde nun für vier Monate getestet. Danach wolle man evaluieren, wie die Kunden den neuen Service angenommen haben.