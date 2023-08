San Hejmo 2024: Festival bestätigt erste Topacts für kommende Ausgabe

Der Festivalsommer 2023 ist so gut wie beendet, der Herbst kündigt sich mit großen Schritten an. Und die Planungen für 2024 laufen bereits auf Hochtouren. So wird es auch im kommenden Jahr wieder absolute Topacts auf dem dritten San Hejmo Festival geben.

Bereits bestätigt für den 16. und 17. August 2024 sind der Berliner Rapper Ski Aggu, der beim Parookaville in diesem Sommer für ordentlich Stimmung auf der Mainstage gesorgt hat, und das Hamburger HipHop- bzw. Elektroensemble Deichkind. Die Nordlichter sind seit über 20 Jahren eine feste Partyinstitution und ein Garant für beste Stimmung zu Songs wie „Remmidemmi“ oder „Leider geil!“.

Pre-Sale für das San Hejmo 2024 läuft bereits – so teuer sind die Tickets

Ein Pre-Sale für 2024 ist bereits gestartet. Aktuell gibt es noch einige wenige Tickets zum Vorzugspreis von 169 Euro für beide Tage inklusive Camping. Bis zum 5. September habt ihr noch die Möglichkeit euch eines dieser stark vergünstigten Tickets zu besorgen. Zusätzlich ist seit Dienstag, dem 29. August, auch eine Pre-Sale-Kategorie eröffnet worden, in der ihr ein 2-Tagesticket ohne Camping kaufen könnt. Dies kostet dann 149 Euro.

>> San Hejmo 2024: Termin steht, erste Acts angekündigt – hier gibt es Tickets <<

Weitere Ticketkategorien werden in den kommenden Wochen und Monaten folgen. Dann könnt ihr euch euer ganz eigenes Festivalpaket nach euren Wünschen zusammenstellen.