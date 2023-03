Probealarm in NRW: Innenministerium spricht von „erfolgreichem“ und „problemlosem“ Warntag

Beim bundesweiten Warntag wurde es am Mittwoch (9. März) laut in NRW: Um 11 Uhr ertönten lautstark die Sirenen und auch Handys gaben ein schrilles Warnsignal von sich. Denn erneut wurde über das Cell Broadcast System eine Probewarnung über die Mobiltelefone verbreitet.

Am Nachmittag hat das Innenministerium nun eine erste Bilanz zum Probewarntag in NRW gezogen.

Diese fällt positiv aus. So bestätigt ein Sprecher des Innenministeriums auf Anfrage von Tonight News, dass die Probewarnungen „problemlos“ verbreitet werden konnten. „Fast 6000 Warnsirenen, 1200 digitale Stadtinformationssysteme und eine millionenfache Aktivierung von Handys über Cell Broadcast und Warn-Apps sind der erste Eindruck eines erfolgreich durchgeführten Warntags in Nordrhein-Westfalen“, lautet daher das vorläufige Fazit.

>>Probealarm in NRW: So aktiviert ihr Cell Broadcast auf eurem Smartphone<<

Genauere Einzelheiten möchte man allerdings noch in den kommenden Wochen bekannt geben. Dann „wird der Warntag gemeinsam mit den 396 Kommunen in Nordrhein-Westfalen detailliert ausgewertet“, so der Sprecher des Innenministeriums.