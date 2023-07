NRW

Parookaville 2023: Das sind die besten Fotos vom Sonntag, 23. Juli

24. Juli 2023

Das Parookaville-Festival feierte am Sonntag ein furioses Finale in Weeze: Hunderttausende Besucher drängten sich dicht an dicht an den Bühnen, die Stimmung zu den Beats einiger der angesagtesten DJs der Welt kochte auf dem Höhepunkt. Mittendrin dabei: unser Fotograf. Hier findet ihr die besten Bilder des Tages.