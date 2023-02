NRW: Nächste Corona-Schutzvorgaben sollen zum 1. März enden

Fast drei Jahre ist es her, dass sich die Corona-Pandemie auf der ganzen Welt ausbreitete und es infolgedessen zu vielen Einschränkungen im alltäglichen Leben kam. Obwohl viele dieser Maßnahmen mittlerweile bereits wieder weggefallen sind, blieben Gesundheits- und Pflegeeinrichtungen den scharfen Corona-Regeln weiter treu. Doch nun bahnt sich auch hier das Ende der Regelungen an.

So fallen am 1. März in Krankenhäusern, Arztpraxen und Pflegeheimen fast alle Masken- und Testpflichten weg. Ärzte, Pflegekräfte und alle anderen Beschäftigten müssen künftig keine Masken mehr tragen. Auch für Bewohner gelten dann keine Einschränkungen mehr.

Die Maßnahmen sollten eigentlich noch bis zum 7. April laufen, die Gesundheitsminister von Bund und Ländern haben sich am Dienstag (14. Februar) allerdings darauf verständigt, diese Schutzvorgaben nun vorzeitig zu beenden. Begründet wird dieser Schritt mit einer „stabilen Infektionslage“. Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) betonte aber: „Die Pandemie ist noch nicht vorbei. Aber die Pandemie hat ihren Schrecken verloren. Das Virus ist im Alltag beherrschbar. Und daraus ziehen wir Konsequenzen.“

Welche Corona-Maßnahmen gelten noch in NRW?

Das Ende wirklich aller Corona-Regelungen ist das aber nicht. Wer Angehörige oder Freunde in Heimen und Krankenhäusern besucht, muss weiterhin eine Maske tragen. „Das sollte uns der Schutz vulnerabler Gruppen wert sein“, sagte Lauterbach. Der obligatorische Corona-Test ist jedoch nicht mehr notwendig.

Die FDP möchte aber auch diese letzte Maßnahme so schnell wie möglich aufheben. So erklärte Bundesjustizminister Marco Buschmann: „Wir bleiben in der Koalition im Gespräch, ob auch die letzten Einschränkungen fallen können, bevor sie spätestens Anfang April ohnehin auslaufen.“

Erst Anfang Februar wurde die Maskenpflicht für Bus und Bahn sowie in Zügen in NRW aufgehoben. Eine Isolationspflicht ist für Corona-Infizierte ebenfalls nicht mehr vorgesehen.