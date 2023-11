Skifahren in NRW: In Winterberg öffnen am Wochenende die ersten Lifte

Mit bis zu 30 Zentimetern Naturschnee und guten Bedingungen für die Schneekanonen will Winterberg an diesem Freitag in die Skisaison starten. Einige weitere Wintersportgebiete im Sauerland planen den Saisonstart am Samstag und Sonntag. Für Langläufer seien schon jetzt mehr als 100 Kilometer Loipen gespurt, teilte die Wintersport-Arena Sauerland am Mittwoch mit. Durch den Schneefall der vergangenen Tage und die anhaltend frostigen Temperaturen sei in diesem Jahr ein ungewöhnlich früher Saisonstart möglich.

Den Anfang sollen den Plänen zufolge am Freitag vier Lifte im Skiliftkarussell Winterberg machen. Sobald noch mehr künstlicher Schnee produziert sei, sollen weitere Lifte öffnen. Insgesamt verfügt das größte Skigebiet im Sauerland über Pisten mit einer Streckenlänge von 27,5 Kilometern.

Im Skidorf Neuastenberg, im Skigebiet Bödefeld-Hunau in Schmallenberg, im Skigebiet Schlossberg/Küstelberg in Medebach und im nordhessischen Willingen sollen am Samstag die ersten Lifte für Skifahrer und Rodler laufen.

Mehr als 100 Kilometer Loipen für Ski-Langläufer

Langläufer finden schon jetzt gespurte Loipen vor: In Bad Berleburg-Girkhausen im Wittgensteiner Land seien mehr als 30 Kilometer präpariert, in Winterberg 50 Kilometer. Auch in Bad Berleburg-Wunderthausen sowie in Willingen gebe es gespurte Loipen.

In den meisten Skigebieten gehe es im Moment hingegen noch darum, bei den frostigen Temperaturen möglichst viel künstlichen Schnee zu produzieren, um für den ersten Saisonhöhepunkt Richtung Weihnachten gerüstet zu sein. Das große Skigebiet in Willingen plane derzeit, am zweiten Adventswochenende den Betrieb aufzunehmen.

Lift-Preise haben etwas angezogen

Die Preise für Tagestickets liegen nach Angaben der Wintersport-Arena Sauerland in diesem Jahr zwischen 25 und 48 Euro – das seien 1 bis 3 Euro mehr als im vergangenen Jahr. In den kleineren Skigebieten könne man die Lifte häufig deutlich preiswerter nutzen als in den großen, sagte eine Sprecherin.

Die Wintersport-Arena ist ein Zusammenschluss der Skigebiete in den Kreisen Hochsauerland, Siegen-Wittgenstein, Olpe und der nordhessischen Gemeinde Willingen. Dazu gehören 42 Skigebiete mit 147 Liften. Gut jede dritte Piste wird künstlich beschneit.

