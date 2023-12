Schlittschuhlaufen in NRW: Eislaufbahn an der Zeche Zollverein Essen endlich wieder geöffnet!

Auf dem Gelände des Unesco-Welterbes Zollverein in Essen hat am Samstag, 9. Dezember 2023, die lang ersehnte Eisbahnsaison begonnen. Inmitten der Industriekulisse, wo einst Temperaturen von über 1000 Grad Celsius herrschten, ist für vier Wochen eine Attraktion für Schlittschuhfans entstanden. Sie können 150 Meter über die Bahn gleiten, dazu gibt es eine farbenfrohe Lichtershow.

Die Eröffnung wurde von den Eiskunstläufern des Essener Jugend-Eiskunstlaufvereins begleitet, die ihr Talent auf dem Eis präsentierten. Die Stiftung Zollverein setzt in dieser Saison auf Inklusion und bietet Laufzeiten an, bei denen Menschen mit Behinderungen und ihre Familien, Freundinnen und Freunde zusammen mit anderen Schlittschuhfans die Eisbahn in einem geschützten Rahmen genießen können.

Eislaufbahn an der Zeche Zollverein 2023/2024: Öffnungszeiten

Die Eislaufbahn an der Zeche Zollverein öffnete am 9. Dezember 2023 erstmals wieder ihre Pforten. Eislaufen und Eisstockschießen sind hier noch bis zum 7. Januar 2024 möglich. Das sind die Öffnungszeiten:

Montag bis Freitag vor den Ferien (bis 20. Dezember): 15 bis 20 Uhr

Montag bis Freitag in den Ferien (21. Dezember 2023 bis 7. Januar 2024): 10 bis 20 Uhr

Samstags: 10 bis 22 Uhr

Sonntags: 10 bis 20 Uhr

Am 24. und 25., sowie am 31. Dezember bleibt die Eisbahn geschlossen

Am 26. Dezember und an Neujahr (1. Januar 2024): 13 bis 20 Uhr

Das Eislaufvergnügen in Essen richtet sich an die gesamte Familie – auch kleine Eisläufer können auf der 150 Meter langen Eisbahn entlang der imposanten Koksöfen und Schornsteine der Kokerei Zollverein viel Spaß haben. Abends wird die Bahn in stimmungsvolles Licht getaucht, gemütliche Stände bieten euch die nötige Stärkung mit Heißgetränken und Snacks.

Eislaufbahn an der Zeche Zollverein 2023/2024: Tickets und Events

So teuer wird ein Ausflug zur Zeche Zollverein im Winter:

Tagesticket Erwachsene 10 Euro

Tagesticket ermäßigt (Kinder bis 14 Jahre sowie Schüler, Studenten und Azubis): 8 Euro

Familienkarte (2 Erwachsene und bis zu 3 Kinder): 23 Euro

Abendticket Erwachsene (ab zwei Stunden vor Schließung): 6 Euro

Abendticket ermäßigt (Kinder bis 14 Jahre, Schüler, Studenten, Azubis ab zwei Stunden vor Schließung): 4 Euro

Abendticket Familienkarte (2 Erwachsene und bis zu 3 Kinder ab zwei Stunden vor Schließung): 15 Euro

Weitere Infos zum Eisstockschießen, Gruppentickets und mehr findet ihr auf der offiziellen Homepage zollverein.de/erleben/zollverein-eisbahn. Unbedingt vormerken solltet ihr euch zudem auch die populäre „Eisdisco“: Das einzigartige Wintervergnügen findet an zwei Samstagen während der Saison statt und lockt zwischen 20 Uhr und Mitternacht zum bunten Disco-Tanz auf die Eisfläche:

Samstag, 16. Dezember 2023: Eisdisco auf der Zollverein-Eisbahn

Eisdisco auf der Zollverein-Eisbahn Samstag, 6.Januar 2024: Eisdisco auf der Zollverein-Eisbahn

In diesem Winter glitzern gleich vier Discokugeln um die Wette. Online-Tickets sind bereits ausverkauft, vor Ort an der Tageskasse soll es aber noch ausreichend Tickets geben.

