Parookaville 2023: 225.000 Besucher feierten ein ausgelassenes Festival-Wochenende

Das siebte Parookaville Festival in Weeze ist schon wieder Geschichte. Insgesamt 225.000 Besucher waren bei der neuesten Ausgabe von Deutschlands größtem Electronic-Music-Festival zu Gast. Neben den vielen Besuchern vor Ort wurde auch der Livestream im Internet von Millionen Nutzern verfolgt.

Entsprechend fällt das Fazit von Co-Gründer und -Veranstalter Bernd Dicks aus. „Was als Party von drei Weezer Jungs begonnen hat, ist zu einem der wichtigsten Festivals Europas geworden. Wir sind stolz und glücklich, mit unserem grandiosen Team Parookaville erneut erfolgreich und absolut friedlich zum Leben erweckt zu haben.“

Vor allem die vielen Stadtelemente, wie etwa ein Rathaus, eine Kirche oder ein Altersheim auf dem Festivalgelände, machen den besonderen Reiz in Weeze aus.

Das besondere Flair zieht dabei nicht nur Besucher und Festivalfans immer wieder in seinen Bann, sondern auch die Künstler selbst. So kommt es inzwischen für Star-DJ Steve Aoki nicht mehr in Frage, dem Parookaville abzusagen. Vielmehr bekam er in diesem Jahr seine Geburtstagstorte persönlich von Bernd Dicks überreicht, was er sogleich stilecht mit einem Wurf ins Gesicht des Veranstalters quittierte.

Das sind die Zahlen zum Parookaville Festival 2023

Daneben sind es vor allem die Zahlen, die zeigen, wie groß der Erfolg hinter dem Konzept ist, aber auch wie viel Arbeit hinter dem Festival steckt. So erstreckt sich das Campinggelände inzwischen auf 626.000 Quadratmeter. Für sämtliche Konstruktionen wurden Stahlplatten mit einem Gesamtgewicht von 600 Tonnen verlegt. Dafür wurden rund 300 Maschinen eingesetzt.

Auch die Länge der Absperrungen und Zäune zeigt, wie groß das Parookaville inzwischen ist: 55 Kilometer Zaun mussten angebracht werden. Insgesamt wurden für den Auf- und Abbau des Festivals 1500 Helfer benötigt. Diese luden 145 Sattelschlepper voll mit Material aus bzw. beluden die LKW nach dem Ende wieder.

Auch bei der Lichttechnik wurde keinesfalls gegeizt. Insgesamt 2400 Quadratmeter LED-Fläche waren vor Ort zu sehen, bei knapp 10.000 Scheinwerfern. Über 300 DJs legten vor Ort auf, 15 kamen sogar mit Privatjets nach Weeze geflogen. Dazu kümmerten sich vor Ort insgesamt 6000 Mitarbeiter um den reibungslosen Ablauf des Festivals.

Abschließend berichten die Veranstalter, dass rund 400.000 Dosen Bier auf dem Festival verkauft wurden. Somit steht einer achten Ausgabe des Festivals vom 19. bis zum 21 Juli 2024 nichts mehr im Wege.