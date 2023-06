Anzeige

Auszeit im Münsterland: Über 100 Burgen und Schlösser mit dem Rad erkunden

27. Juni 2023

Das Gute liegt oftmals näher als gedacht: So ist es auch mit den zahlreichen Schlössern und Burgen, die im Münsterland darauf warten, entdeckt zu werden. Ob für einen Tagesausflug oder einen Kurzurlaub: Die Region stellt sich bei genauerem Hinsehen als eine hervorragende Wahl für die Naherholung – und als Radfahrparadies – heraus.

Fahrradfahren in Haltern am See. Foto: Münsterland e.V./Philipp Fölting