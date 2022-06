Zwei Arbeiter werden bei Zwischenfall in Chempark in Dormagen bewusstlos

Im Chempark bei Dormagen kam es zu einem Zwischenfall. Zwei Mitarbeiter hatten dabei wohl Glück.

Zwei Beschäftigte haben bei Arbeiten in einem Tankcontainer im Chempark Dormagen das Bewusstsein verloren und mussten von der Feuerwehr gerettet werden. Die beiden Mitarbeiter seien nach dem Einsatz ins Krankenhaus gekommen, schwebten aber nicht in Lebensgefahr, sagte ein Sprecher des Chemparks am Freitag.

Die Ursache für das Unglück sei noch unklar. Polizei und Staatsanwaltschaft haben Ermittlungen aufgenommen. Dormagen liegt zwischen Köln und Düsseldorf.

dpa