Verpuffung im Chempark Leverkusen – ein Mensch verletzt

Bei einer Verpuffung in einem Gebäude des Chemparks in Leverkusen ist ein Mensch verletzt worden. Bei dem Vorfall wurden Nitrogase freigesetzt. Infolgedessen sei eine gelbe Wolke zu sehen gewesen, teilte der Chempark mit.

Anwohner wurden aufgefordert, Türen und Fenster zu schließen und Klimaanlagen abzustellen. Es bestehe allerdings keine Gefahr für die Bevölkerung, schrieb der Chempark auf Twitter:

❗❗ Im Chempark Leverkusen kam es gegen 14 Uhr zu Verpuffung in Chempark-Partnerbetrieb. Es wurden Nitrosegase in kurzzeitig wahrnehmbare gelber Wolke freigesetzt, die in östlicher Richtung zog. 1 Person verletzt. Luftmesswagen im Einsatz.

— CHEMPARK (@CHEMPARK) January 31, 2022