Deutsche Bahn fährt in NRW am Samstag nach regulärem Fahrplan

Der Lokführerstreik ist beendet. Nun soll der Bahnverkehr am Wochenende auch in Nordrhein-Westfalen in seinen regulären Betrieb zurückkehren. Der Arbeitsausstand wurde zwar am Freitag um 18 Uhr beendet, am Abend setzte die Bahn aber ihren Notfahrplan fort. Der volle Betrieb werde am Samstagmorgen wiederaufgenommen, sagte eine Bahnsprecherin am Freitagabend. Die Bahn empfiehlt eine Sitzplatzreservierung bei Fernfahrten, da die Züge am Wochenende wohl sehr voll sein werden.

Einigung bei Rhein-Ruhr-Bahn und Nordwestbahn

Für Rhein-Ruhr-Bahn und Nordwestbahn kam am Freitag eine überraschende Wende: Die Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer (GDL) und die Muttergesellschaft Transdev einigten sich darauf, die Tarifverhandlungen wiederaufzunehmen, dies soll am Montag geschehen. Der Streik ging hier schon am Freitagmittag zuende. Die Rhein-Ruhr-Bahn betreibt mehrere Linien am Niederrhein, im Ruhrgebiet, im Münsterland und im Bergischen Land. Die Nordwestbahn verbindet die Region Ostwestfalen-Lippe mit Niedersachsen. Der Betrieb habe sich normalisiert, sagte ein Sprecher der Rhein-Ruhr-Bahn am Freitagabend. „Bei uns ist wieder alles im Plan.“

