Der blaue Supermond am Donnerstag zu sehen – aber in NRW soll es bewölkt sein

Immer wieder gibt es Himmelsphänomene am Firmament zu bewundern. Es gibt den Blutmond, der erneut im Oktober 2023 zu sehen sein wird. An anderen Tagen gibt es viele Sternschnuppen wie die Perseiden zu sehen. Am Donnerstag, den 31. August, wird es ein weiteres Spektakel am Himmel zu sehen geben, vorausgesetzt das Wetter spielt mit.

Denn dann ist der Mond mal wieder besonders nah an der Erde dran. Gerade mal 363.300 Kilometer liegen dann zwischen uns und unserem Trabanten, wie der „WDR“ berichtet und dabei Bezug auf die Nasa nimmt. Dadurch wirkt der Mond noch mal etwas größer, zudem wird Vollmond sein.

Von Düsseldorf aus geht der Mond um 20.38 Uhr auf, bis morgens um kurz nach 5 können Sternenfreunde und Hobbyastronomen den Vollmond dann bewundern. Am größten wird der Mond gegen halb vier in der Nacht sein. Allerdings werden Wolken von Westen her durch Nordrhein-Westfalen ziehen. Man braucht also auch ein wenig Glück, um den Mond dann in seiner vollen Pracht sehen zu können.

Das der Mond als blauer Mond bezeichnet wird, hat allerdings weniger mit dem Wetter, als mehr mit dem Phänomen zu tun, dass im August 2023 zweimal innerhalb eines Monats Vollmond ist. So etwas kommt nur alle zwei bis drei Jahre mal vor, es gibt aber keinerlei wissenschaftlichen Hintergrund für die Bezeichnung „Blauer Mond“.

Zuletzt gab es einen blauen Mond am 31. Oktober 2020. Das nächste Mal, dass zweimal innerhalb eines Monats Vollmond herrschen wird, ist im Mai 2026. Im englischen gibt es sogar eine Allegorie im Bezug auf den blauen Mond. Dort heißt es „once in a Blue Moon“, um auf die Seltenheit von etwas zu verweisen.