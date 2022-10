Corona-Regeln in NRW: Diese Regeln gelten seit dem 1. Oktober

Seit dem 1. Oktober gelten neue Corona-Regeln in NRW. Doch Maskenpflicht gilt längst nicht überall und auch verschärfte Schutzmaßnahmen sollen zunächst nicht in Kraft treten, heißt es von NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU). Wir geben euch einen Überblick, worauf ihr achten müsst und welche Regeln in NRW gelten.

Corona-Regeln in NRW: Diese Maßnahmen gelten aktuell

Im ÖPNV gilt aktuell Maskenpflicht. Daran hat sich nach wie vor nichts geändert. Auch in medizinischen und pflegerischen Einrichtungen müssen nach wie vor Masken getragen werden. Dabei geht es vor allem um den Schutz von vorerkrankten Menschen.

Auch in staatlichen Einrichtungen müssen Masken getragen werden. Das gilt vor allem in jenen Innenräumen, wo viele Menschen auf einem Fleck sind. Dazu gehören unter anderem Asyl- und Flüchtlingsunterkünfte, oder auch Gemeinschaftsunterkünfte für Wohnungslose.

Wer im Krankenhaus oder in Pflegeeinrichtungen Angehörige oder Freunde besuchen möchte, braucht in jedem Fall einen Test. Das gilt auch für Beschäftigte, die neu anfangen. Dagegen können vollständig immunisierte Personen in Asyl- und Flüchtlingsunterkünften sowie in Abschiebungshafteinrichtungen, Justizvollzugsanstalten und ähnlichen Einrichtungen von Tests abgesehen werden.

Corona-Regeln in NRW: Quarantäne und Tests

Hier wird sich weiterhin am Infektionsschutzgesetz orientiert, welches seit dem 1. Oktober gilt und durch die Landesverordnung geregelt ist. So bleibt weiterhin für alle eine Quarantäne von 10 Tagen bestehen, die positiv getestet wurden. Nach fünf Tagen besteht die Möglichkeit sich freizutesten. Dafür braucht es in NRW einen negativen offiziellen Corona-Schnelltest oder einen negativen PCR-Test mit einem Ct-Wert von größer als 30.

Selbst zu testen hingegen reicht nicht aus. Dafür fallen keinerlei Kosten für eine Freitestung an. Nicht klar ist hingegen aktuell, wo im Bahnverkehr eine Maske getragen werden muss. So gilt im Fernverkehr eine FFP2-Maskenpflicht, im Nahverkehr aber soll eine OP-Maske ausreichend sein. Wer sich jedoch im Nahverkehr zwischen zwei Bundesländern bewegt, muss sich informieren, wie es in den jeweiligen anderen Bundesländern aussieht. Denn dort könnte eine OP-Maske nicht ausreichen.